Schwache Trefferquote auf dem Transfermarkt: Dem FC Bayern München fehlt das Konzept

© imago images

Dem FCB fehlt ein echter "Bayern-Weg"

Tuchel formulierte es jüngst treffend. "Die ganze Saison über haben wir mit den Auswechslungen reagiert, anstatt aktiv zu sein", sagte er auf der Pressekonferenz nach der 1:2-Niederlage in Madrid: "Wir mussten immer auf Verletzungen reagieren. Heute mussten alle vier Offensivspieler ausgewechselt werden. Wir waren nie in der Lage, ein Spiel so zu verändern, wie wir es wollten."

Zwar spielte er damit auf die Verletzungsproblematik an, doch mindestens indirekt klang auch durch: Dieser Kader bietet zu wenige Alternativen. Struktur, Breite, Idee dahinter - all das fehlt komplett oder zumindest in Teilen.

Es mag die Trainersuche sein, die medial alles bestimmt. Doch die größte Aufgabe von Max Eberl und Christoph Freund besteht darin, die Worthülsen von Hainer mit Leben zu füllen. Werte, Kreativität, Identität, Bayern-Weg - wenn man in München ehrlich mit sich selbst ist, sind das Phrasen ohne Leben. Gerade beim Blick auf den Kader fällt das auf.