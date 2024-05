Letztes Bayern-Heimspiel steht im Zeichen massiver Proteste gegen das neue Heimtrikot

© SPOX/Nino Duit

Leaks des neuen Designs tauchten im April auf und schon beim Hinspiel im Champions-League-Halbfinale vor knapp zwei Wochen gab es ein kritisches Banner zu sehen.

Ausrüster Adidas setzt beim neuen Design ganz stark auf die Farbe Rot. Neben dem Grundton sind alle Applikationen wie Spielername, Vereinswappen oder Rückennummer in einem dunkleren Rot-Ton bzw. Kastanienbraun gehalten.

Nachdem die Bayern erstmals seit 2012 wieder den Meistertitel verpassten und unter der Woche unglücklich an Real Madrid in Champions League scheiterten, gilt es, in der Bundesliga den zweiten Platz hinter Bayer Leverkusen gegen den VfB Stuttgart zu verteidigen. Zum Abschluss der Saison reisen die Münchener am kommenden Wochenende zur TSG Hoffenheim.