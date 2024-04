Würden "viel investieren": Florian Wirtz von Bayer 04 Leverkusen genießt beim FC Bayern München wohl weiter Priorität

Dort heißt es, dass der deutsche Rekordmeister "viel investieren" würde, um den 20-Jährigen an die Isar zu locken. Beim FC Bayern soll er ein wichtiger Teil der mittel- bis langfristigen Zukunft werden.

Bei einer Möglichkeit, Wirtz schon in diesem Sommer unter Vertrag zu nehmen, würden die FCB-Verantwortlichen gerne zuschlagen. Realistisch rechnet man sich jedoch erst ab 2025 Chancen aus.

Erst vor wenigen Wochen hatte Leverkusens Geschäftsführer Fernando Carro betont, "mit 100-prozentiger Sicherheit" von einem Verbleib des Youngsters auszugehen. "Florian hat Vertrag bis 2027 in Leverkusen. Das wird auch grob die Zeitspanne sein, die er noch in Leverkusen verbringen wird", so Carro im Interview mit dem spanischen Radiosender OndaCero.

Wirtz gehört in dieser Saison zu den absoluten Leistungsträgern in der Mannschaft von Trainer Xabi Alonso. In 41 Pflichtspielen erzielte er 17 Tore und 18 Vorlagen und hatte damit großen Anteil am Gewinn der ersten deutschen Meisterschaft der Klubgeschichte.