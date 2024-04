In der Hand des ehemaligen Widersachers: Kommentar zur Trainersuche beim FC Bayern München

© getty

FC Bayern: Das ist der bedenklichste Aspekt der Trainersuche

Nachdem der FC Bayern im Februar die Sommer-Trennung von Thomas Tuchel kommuniziert hatte, galt zunächst Xabi Alonso als Wunschkandidat. Ein entsprechendes Interesse bestätigte Klub-Patron Uli Hoeneß. Bald aber verkündete Alonso seinen Verbleib bei Bayer Leverkusen, Sebastian Hoeneß verlängerte unterdessen seinen Vertrag beim VfB Stuttgart.

Obwohl er erst vor einem Jahr in München entlassen wurde, beschäftigte sich der FC Bayern daraufhin nachweislich mit Julian Nagelsmann. Auch ob des damit verbundenen Finanz-Fiaskos wäre eine derartige Rückholaktion mit einem ordentlichen Gesichtsverlust einhergegangen. So kam es nicht, Nagelsmann verlängerte beim DFB bis 2026. Andere potentielle Kandidaten wie Unai Emery oder Roger Schmidt bekannten sich prophylaktisch zu ihren aktuellen Arbeitgebern.

Beim Sky-Interview am Wochenende moderierte Eberl das Interesse an Nagelsmann ab und verriet zur Besänftigung der Massen gleichzeitig: "Die Zeit drängt. Wir sind jetzt sehr final und werden hoffentlich bald etwas verkünden können." Sofern Eberl keine Überraschung in der Hinterhand hat, dürfte es sich bei diesem "sehr finalen" Kandidaten um Rangnick handeln. Dessen nun getätigte Worte aber klangen keineswegs final.

Sollte eine Verpflichtung Rangnicks nicht klappen, würde sich der FC Bayern nicht nur eine weitere Absage einhandeln, sondern vermutlich auch den selbst gesteckten Zeitplan nicht einhalten. Eberl hatte anfangs betont, die Trainerfrage im mittlerweile nicht mehr allzu lange andauernden April klären zu wollen. Außerdem kann es nicht im Interesse des Klubs sein, im zeitlichen Umfelds der Champions-League-Halbfinals gegen Real Madrid mit der Verkündung des neuen Trainers Unruhe in die Mannschaft zu bringen.

Einen Zeitplan überhaupt öffentlich zu kommunizieren, war genauso sinnbefreit wie das Interesse an diversen Kandidaten zu bestätigen. Womöglich den bedenklichsten Aspekt der Trainersuche vermittelt aber ein Blick auf die drei nachweislich gehandelten Kandidaten. Und zwar nicht wegen ihrer Fähigkeiten. Alonso, Nagelsmann und Rangnick sind allesamt absolut herausragende Trainer. Sondern, weil sie für gänzlich gegensätzliche Arten von Fußball stehen. Offenbar ist man sich beim FC Bayern noch nicht so sicher, was man überhaupt will. Sehr sicher, was er will, ist sich dagegen: Ralf Rangnick.