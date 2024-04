"Hinz und Kunz": Matchwinner Joshua Kimmich vom FC Bayern München legt bemerkenswerten Mixed-Zone-Auftritt hin

© getty

Joshua Kimmich beim FC Bayern: Erfolgreiche Rückversetzung - offene Zukunft

Kimmich wirkte an diesem Mittwochabend in sich ruhend. "Er macht in der Kabine gerade einen sehr zufriedenen Eindruck", betonte der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen. Kimmich scheint sich mittlerweile abgefunden zu haben mit der Rückversetzung von seiner Lieblingsposition in der Mittelfeldzentrale nach rechts hinten - zumindest vorerst. Dort hilft er sowohl dem FC Bayern auf der Jagd nach dem Champions-League-Titel als auch dem DFB-Team bei der anstehenden Heim-Europameisterschaft am meisten.

Wie es danach weitergeht? Kimmichs Vertrag läuft 2025 aus, seine Zukunft ist ungewiss. Regelmäßig wird er mit den größten Klubs Europas in Verbindung gebracht, mit Manchester City beispielsweise oder dem FC Barcelona. Ein Anreiz für einen Verbleib könnte die sich anbahnende Rückkehr Julian Nagelsmanns werden. Bei dessen erster Amtszeit in München war Kimmich schließlich zum wichtigsten Ansprechpartner des Trainers avanciert.

Dreesen wollte jedenfalls kein Update zu Kimmichs Zukunft geben. "Wir tun gut daran, in aller Gelassenheit mit allen Personalien umzugehen", betonte er lediglich.