"Ihr habt keine Ahnung": Abrechnung mit Experten wegen Joshua Kimmich

"Ein kurzes Wort zu Kimmich", sagte Khedira nach dem Spiel in seiner Funktion als DAZN-Experte: "Fußball ist am Ende fast immer gerecht. Was der diese Saison abbekommen hat - er kann keine Ecken schießen, er soll in ein anderes Land wechseln, den brauchen wir nicht, der kann nichts. Keine Ahnung, liebe Experten, ihr habt keine Ahnung!"

Kimmich sei "ein ganz toller Spieler, der zwar manchmal überdreht, aber ganz wichtig ist. Das wird er auch wieder bei der EM zeigen", meinte der Weltmeister von 2014 weiter.

Namen, welche Experten er genau mit seiner Schelte meint, nannte der frühere Mittelfeldspieler allerdings nicht.

Außerdem ging dem 37-Jährigen auch die Kritik an Trainer Thomas Tuchel teilweise zu weit. Schließlich seien die Auftritte der Münchner in der Champions League außergewöhnlich gewesen, vor allem in den beiden Partien gegen Arsenal.

"Diese taktischen Kniffe, Arsenal ihre Stärken zu nehmen - das ist ganz, ganz hohes Niveau - bei aller Kritik, die es in der Bundesliga gab. Das ist vom Trainer top und von der Mannschaft top", so Khedira: "Wir können inhaltlich kritisieren, wir können seine Aufstellung kritisieren, aber nicht auf eine persönliche Art und Weise. Er hat gezeigt, dass er ein großer Fußballtrainer sein kann und ist."