"Er hat an Ödegaard geklebt und einen halben Manndecker gespielt": Thomas Tuchel hebt nach Halbfinaleinzug des FC Bayern Konrad Laimer hervor

"Ich bin sehr stolz auf Konni. Er hat an Ödegaard geklebt und hat einen halben Manndecker gespielt. Da war er sehr drauf fokussiert, das sollte er auch machen", sagte Tuchel nach dem Halbfinaleinzug bei DAZN. Dennoch sei klar gewesen, "dass es nur über Mannschaftsleistung geht".

Es mit dem FCB unter die besten vier Teams Europas geschafft zu haben "bedeutet sehr viel", betonte Tuchel. Im Rückspiel gegen Arsenal sei "die erste Halbzeit ein bisschen Schach-Spiel" gewesen, so der Coach weiter. "Wer macht den ersten Fehler? Wer macht den ersten Zug? Die zweite Halbzeit war dann sehr stark. Wir haben ein bisschen mehr Mut gezeigt und dann verdient gewonnen."

Siegtorschütze Joshua Kimmich, der in der 64. Minute per Kopf den entscheidenden Treffer erzielte, sagte indes: "In der ersten Halbzeit waren beide sehr nervös, keiner wollte das letzte Risiko gehen. Arsenal wollte das Spiel kontrollieren, hatte aber Angst vor unseren Kontern."