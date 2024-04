Aufstieg und Fall der größten Bayern: Die irre Meisterserie des FC Bayern München in der Analyse

© imago images

Das Ende der Meisterserie: Es brauchte nur einen echten Herausforderer

Fans und Experten nahmen die Münchner Trainer zunehmend in Schutz, während sich die Kritik auf die Klubführung und Mannschaft fokussierte. Bei etlichen Spielern wurden akute Motivationsprobleme immer offensichtlicher, was ob der irrsinnigen Erfolgsserie aber auch nur menschlich ist. Anders sind die eklatanten Leistungsschwankungen nicht zu erklären. In den Pokal-Wettbewerben scheiterte der FC Bayern regelmäßig blamabel (Holstein Kiel, FC Villarreal, 1. FC Saarbrücken) und wartet seit 2020 auf einen Titel, aber auch in der Bundesliga leistete er sich unerklärliche Aussetzer.

Dennoch setzte sich die Meisterserie weiter und immer weiter fort, zurückzuführen mittlerweile aber eher auf Schwäche der Konkurrenz als Münchner Stärke. Das neureiche RB Leipzig wuchs trotz der finanziellen Möglichkeiten zu keinem ernsthaften Titelkandidaten heran, der traditionelle Hauptrivale aus Dortmund scheiterte wiederholt an sich selbst. Am eindrücklichsten in der vergangenen Saison, als der BVB am letzten Spieltag patzte und sich die Münchner dank eines späten Treffers von Musiala doch noch den elften Titel in Serie sicherten.

Der FC Bayern gab viele Chancen, für den Machtwechsel brauchte es nur einen echten Herausforderer. Dass diese Rolle ausgerechnet dem lange als Vizekusen verhöhnten Bayer Leverkusen unter dem ehemaligen Bayern-Spieler Xabi Alonso als Trainer zukam, entbehrt nicht einer gewissen Komik. Leverkusen ist den Münchnern fünf Spieltage vor dem Saisonende uneinholbar enteilt. Die jetzt schon gesammelte Ausbeute von 79 Punkten hätte in den vergangenen drei Spielzeiten auch am Saisonende zum Titel gereicht. Man mag es kaum glauben, aber der FC Bayern hat aktuell sogar vier Zähler mehr auf dem Konto als zum gleichen Zeitpunkt vor einem Jahr.