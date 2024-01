Interesse seit Sommer, Verhandlungen bis 4.30 Uhr morgens! So lief Sacha Boeys Transfer von Galatasaray zum FC Bayern München

© imago images

"Absoluter Publikumsliebling": Galatasaray-Direktor spricht über Sacha Boey

Boey wurde in einem Vorort von Paris geboren, wechselte aber bereits im Alter von 13 Jahren in die Nachwuchsabteilung von Stade Rennes, wo er auf seinen fünf Jahre jüngeren Landsmann Mathys Tel traf. "Mathys ist ein sehr guter Freund von mir. Er hat mir geraten, hierher zu kommen", sagte Boey in einem Interview mit den Klubmedien des FC Bayern.

Tel wechselte 2022 für 20 Millionen Euro nach München, Boey wählte Umwege. In Rennes verpasste er den Durchbruch. Nach einem Leih-Jahr bei Dijon FCO zog es ihn 2021 für 5,65 Millionen Euro zu Galatasaray. Seitdem absolvierte er 83 Pflichtspiele für den türkischen Top-Klub und verzeichnete dabei vier Tore und vier Assists. Am Meistertitel in der vergangenen Saison hatte er als Stammspieler großen Anteil.

"Sacha hat sich bei uns zum Bayern-Spieler entwickelt. Das macht uns stolz. Seine Entwicklung ist aber noch längst nicht abgeschlossen. Ich bin mir sicher, dass er bei Bayern Erfolg haben wird", sagt Fatih Demireli im Gespräch mit SPOX. Als Director of Research & Development war Demireli in die Verhandlungen involviert, geführt wurden sie auf Seiten Galatasarays von Vize-Präsident Erden Timur.

Demireli lernte Boey in der gemeinsamen Zeit in Istanbul "als sehr introvertierten Familienmenschen" kennen: "Wenn ein Satz reicht, dann sagt er nicht zwei. Aber alles, was er sagt, hat Hand und Fuß. Er war in der Mannschaft und bei den Mitarbeitern sehr beliebt und außerdem absoluter Publikumsliebling. Und zwar nicht wegen übertriebener Fannähe, sondern wegen seiner Leistungen. Er marschiert in jedem Spiel 90 Minuten, ist nie müde. Das kommt bei den Fans sehr gut an. Auf seinen Abschied haben viele Fans emotional reagiert. Aufgrund der Rahmenbedingungen herrscht aber auch Verständnis für den Transfer."