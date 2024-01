FC Bayern München, News und Gerüchte: Chelseas Trevoh Chalobah wieder ein FCB-Thema

© getty

FC Bayern, Gerücht: FCB bekommt Konkurrenz bei Leny Yoro

Die Scouts des FCB haben Leny Yoro von OSC Lille in dieser Saison angeblich intensiv beobachtet. Das berichtete unter anderem Sky Anfang Dezember. Laut RMC Sport ist nun aber ein mächtiger Konkurrent im Werben um den Abwehrspieler aufgetaucht: Paris Saint-Germain interessiert sich stark für den 18-Jährigen und will ihn am liebsten noch in diesem Monat holen.

Der Grund: Innenverteidiger Milan Skriniar verletzte sich am Mittwoch im Supercup gegen Toulouse und fällt möglicherweise bis zum Saisonende aus. Als kurzfristigen Ersatz haben die Pariser nun Yoro im Blick, der in Lille den Durchbruch geschafft hat. Die 'Doggen' sollen an einem Verkauf des Mega-Talents aber nicht mitarbeiten wollen: Yoro steht noch bis 2025 in Nord-Frankreich unter Vertrag, Lille möchte dem Bericht zufolge mit dem Youngster gerne noch einmal vorzeitig verlängern.

FC Bayern München: Die nächsten Spiele des FCB