FC Bayern - 1,2 Millionen Euro für 193 Minuten! So erging es den spanischen Vorgängern von Bryan Zaragoza beim FCB

Bryan Zaragoza wechselt zum FC Bayern München. Im Sommer 2024 wird der Flügelstürmer des FC Granada der achte Spanier in der Geschichte des FCB sein, der das rot-weiße Trikot überstreift. Das sind seine Vorgänger.

Bryan Zaragoza wird also im Sommer 2024 voraussichtlich der nächste Spanier, der in die bayerische Landeshauptstadt wechselt - wenn der Rekordmeister für den Winter nicht noch andere Pläne hat und einen weiteren Spanier verpflichtet .

Berüchtigt ist Martínez beim FC Bayern zudem als "Mr. Supercup". 2013 sorgte er in der Verlängerung mit seinem späten Ausgleich dafür, dass die Münchner ihr Trauma gegen den FC Chelsea im Elfmeterschießen überwinden konnten. Auch 2020 war er es, der den Weg für die Bayern ebnete und in der 104. Minute das entscheidende 2:1 machte.

Je länger seine Zeit in München andauerte, desto häufiger wurde er auch in der Innenverteidigung eingesetzt. Bis er gegen Ende seiner Karriere immer häufiger auf der Bank saß und schließlich 2021 nach Katar wechselte. Doch der heute 35-Jährige ist zweifellos eine Legende beim FC Bayern, legte 2020 als Rotationsspieler sogar ein weiteres Triple nach.

© getty

Thiago

Gute Fußballer aus Spanien gab es nach dem Martínez-Transfer nämlich weiterhin. Schon ein Jahr nach dem Rekordwechsel des Basken folgte mit Thiago ein weiterer Spanier dem Weg nach München. Beim FC Barcelona sah das damalige Top-Talent keine Zukunft mehr. Die Konkurrenz war mit Xavi, Andrés Iniesta, Sergio Busquets und auch Cesc Fàbregas einfach zu groß.

Außerdem gab es bei den Bayern neben Martínez noch einen weiteren Spanier, der großen Einfluss auf Thiagos Wechsel hatte: Pep Guardiola. 2013 übernahm der Katalane die Zügel der Münchner - und hatte einen großen Wunsch: "Thiago oder nix."

Der Wunsch wurde ihm erfüllt. Spielte Thiago, verzauberte er das Publikum. Gerade in seiner Anfangszeit in Deutschland war er jedoch häufiger verletzt. Auch medial gab es immer wieder Kritik am vermeintlichen "Schönwetterfußballer". Wenngleich diese meist fernab der Realität war.

Denn Thiago entwickelte sich beim FC Bayern zu einem kompletten Mittelfeldspieler, räumte defensiv auf und verteilte die Bälle klug. Ausgerechnet als Guardiola 2016 ging, schien der Mittelfeldstratege seinen größten Entwicklungssprung zu machen. Thiago wurde zunehmend zum Führungsspieler, übernahm immer mehr Verantwortung.

Als es taktisch und fußballerisch unter Carlo Ancelotti, Jupp Heynckes und Niko Kovac häufig zwickte, war er es, der dem Mittelfeld Struktur und Form verleihen konnte. Seinen Höhepunkt beim FC Bayern feierte Thiago 2020. Auf dem Weg zum Champions-League-Titel und Triple war er einer der wichtigsten, vielleicht sogar der wichtigste Spieler von Hansi Flick.

Der anschließende Wechsel zum FC Liverpool tat vielen Fans weh. Thiago vereinte die in Deutschland so übermäßig geschätzten Qualitäten der Laufbereitschaft und Zweikampfführung ebenso wie die spanische Leichtigkeit mit dem Ball am Fuß. Ein Spieler, wie ihn der FC Bayern nie hatte und so schnell nicht mehr haben wird.