Offiziell! FC Bayern München verpflichtet Bryan Zaragoza vom FC Granada

Der FC Bayern München hat den Transfer von Bryan Zaragoza zur Saison 2024/25 offiziell bestätigt. Schon am Dienstag hatten Berichte über eine Verpflichtung des Flügelspielers vom FC Granada die Runde gemacht.

Der 22-Jährige erhält einen Fünfjahresvertrag bis 2029. Dem Vernehmen nach soll die Ablösesumme 15 Millionen Euro betragen.

Für Sportdirektor Christoph Freund ist Zaragoza der erste Transfer seit seinem Amtsantritt im September. Laut Sky war er der Wunschspieler des Nachfolgers von Hasan Salihamidzic. Auch RB Leipzig soll Interesse gezeigt haben.

"Bryan Zaragoza ist ein antrittsstarker, sehr schneller und extrem wendiger Flügelspieler, der auf beiden Seiten einsetzbar ist. Er ist unberechenbar, torgefährlich und sehr gut in Eins-gegen-Eins-Situationen", wird Freund in der Pressemitteilung zitiert: "Dieses Jahr hat er bereits sein Debüt für die spanische A-Nationalmannschaft gefeiert und besitzt sehr viel Potenzial. Bryan ist einer der Senkrechtstarter in Spanien und schon länger auf unserem Schirm. Er wird unsere offensiven Möglichkeiten erweitern. Wir wünschen ihm für die restliche Saison viel Erfolg mit dem FC Granada und freuen uns schon, wenn er im Sommer zu uns stößt."

Zaragoza war 2019 von seinem Heimatverein CD Conejito de Málaga in den Nachwuchs des spanischen Erstligisten gewechselt. Für Granada bestritt er bislang 51 Pflichtspiele, in denen ihm zehn Treffer und drei Vorlagen gelangen.

Im Oktober dieses Jahres feierte Zaragoza zudem sein Debüt für die Nationalmannschaft Spaniens beim 2:0 gegen Schottland.