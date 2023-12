FC Bayern München, News und Geruechte: Nächster Wechsel von Alexander Nübel steht offenbar bevor

© getty

Bayern-Leihgabe Alexander Nübel: Nächster Wechsel steht offenbar bevor

Der VfB Stuttgart rechnet sich aktuell offenbar kaum Chancen auf einen Verbleib von Keeper Alexander Nübel über den Sommer hinaus aus. Das berichtet der kicker. Der 27-Jährige ist ohne Kaufoption vom FC Bayern ausgeliehen, sein Vertrag in München läuft noch bis 2025.

Eine feste Verpflichtung für kolportierte rund acht Millionen Euro mit einem Jahresgehalt in mittlerer einstelliger Millionenhöhe sei dem Bericht zufolge "unmöglich". "Wir haben es nicht allein in der Hand. Aktuell herrschen geklärte Verhältnisse", sagte Stuttgarts Sportdirektor Fabian Wohlgemuth. Man sei allerdings "mit Alexander und seinem Management im dauerhaften Austausch. Es besteht eine klare beidseitige Wertschätzung."

Weil Manuel Neuer (37) und Sven Ulreich (35) ihre Verträge beim FC Bayern kürzlich bis 2025 verlängert haben, wird im kommenden Sommer von einem neuerlichen Klubwechsel Nübels ausgegangen. Nübel war 2020 ablösefrei vom FC Schalke 04 nach München gewechselt, ehe er sich auf der Suche nach Spielpraxis zunächst an die AS Monaco verleihen ließ. Seit Sommer ist er in Stuttgart aktiv.

Dort ist Nübel in dieser Saison ein sicherer Rückhalt. Der Bundesliga-Überraschungsklub rangiert in der Tabelle aktuell auf Platz drei nur einen Punkt hinter dem FC Bayern, der jedoch noch ein Spiel in der Hinterhand hat. Am Sonntag kommt es in München zum direkten Duell.