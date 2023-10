FC Bayern München: Thomas Tuchel bestätigt Comeback von Manuel Neuer und watscht Dietmar Hamann ab

Vor dem Bundesligaspiel des FC Bayern München gegen den SV Darmstadt 98 stellte sich Trainer Thomas Tuchel den Fragen der Journalisten. Hier könnt ihr alle Aussagen nachlesen.

Bayern Münchens Kapitän Manuel Neuer wird 324 Tage nach seinem schweren Ski-Unfall ins Tor des deutschen Rekordmeisters zurückkehren. Trainer Thomas Tuchel kündigte das Comeback des 37-Jährigen beim Bundesliga-Heimspiel der Bayern am Samstag (15.30 Uhr) gegen Darmstadt 98 an. "Wenn im Training nichts mehr passiert, dann spielt er. Er freut sich drauf, wir freuen uns drauf", sagte Tuchel: "Ich bin sicher, dass er ganz schnell in den Rhythmus kommt." Neuer hatte sich am 9. Dezember bei einer Skitour einen komplizierten Unterschenkelbruch zugezogen und war seitdem ausgefallen. Die geplante Rückkehr in der Sommer-Vorbereitung musste wegen diverser Probleme immer wieder verschoben werden. Doch Neuer blieb hartnäckig und bewies Geduld. Sein letztes Spiel hatte der Weltmeister von 2014 beim WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft in Katar gegen Costa Rica (4:2) bestritten. Die Rückkehr von Neuer nach knapp elf Monaten wird von einigen Fragezeichen begleitet. In welcher Form kehrt er zurück? Wie sieht seine Zukunft in München aus? Der Vertrag läuft kommenden Sommer aus. Und vor allem: Wie geht es für den 37 Jahre alten Neuer in der Nationalmannschaft weiter? Während seiner Verletzungspause war Neuer zunächst von Yann Sommer vertreten worden, den die Bayern im Winter von Borussia Mönchengladbach verpflichtet hatten. In dieser Saison schlüpfte einmal mehr Sven Ulreich in die Ersatzrolle. Der 35-Jährige konnte dabei einige Male glänzen. Als designierten Nachfolger von Neuer nahmen die Bayern zuletzt bereits den Israeli Daniel Peretz (23) unter Vertrag.

Tuchel über Neuer als Nummer eins im DFB-Team: "Das ist nicht mein Thema. Wenn Manu ab sofort verletzungsfrei bleibt bis zur Europameisterschaft, seine Erfahrung mitnimmt und seine Leistungen so bringt, wie ich es erwarte, werden wir uns diese Frage im Mai nicht mehr stellen. Das ist zumindest meine Prognose. Aber das Wichtigste ist zunächst, dass er jetzt fit bleibt und so weiterspielen kann." Tuchel über eine möglich Fan-Reaktion auf Mazraoui: "Nein, das glaube ich nicht. Ich erwarte, dass es auch mal akzeptiert wird, dass der Klub sich viele Gedanken gemacht hat und dass Vertrauen besteht in die Entscheidung des Klubs. Wir müssen versuchen, zueinander zu stehen, auch wenn die Meinungen mal unterschiedlich sind." Tuchel über die Bedeutung des Siegs gegen Galatasaray: "Die Gemütslage unterscheidet sich komplett, wenn man gewinnt oder verliert. Es ist nicht so leicht, in Istanbul zu gewinnen. Sie hatten 17 Spiele in Folge nicht verloren. Wir waren sicherlich nicht an unserem Top-Level, vor allem in der ersten Halbzeit. Wir waren aber sehr gefährlich mit Schnellangriffen und wurden im Laufe des Spiels effizienter. In der Champions League ist jede Mannschaft zu Hause mutig und aggressiv." Tuchel Darmstadts Stärken: "Darmstadt verteidigt teilweise sehr hoch, sehr aggressiv, Mann gegen Mann. Manchmal verteidigen sie aber auch tief mit einer Fünferkette. Ich kann mir vorstellen, dass sie uns überraschen wollen. Sie sind gefährlich über Flanken und haben sich in die Liga reingefuchst. Wir werden bereit sein und alles geben, das Spiel zu gewinnen." Tuchel über Ausfälle gegen Darmstadt: "Serge Gnabry ist leider krank geworden, er fällt aus. Bei ihm hätten wir mit Schiene die Chance gehabt, dass er wieder reinkommt. Sonst fallen Dayot Upamecano, Raphael Guerreiro und Leon Goretzka aus. Hoffentlich kommen jetzt alle anderen gut durchs Abschlusstraining durch."

Tuchel über Thomas Müllers Bankplatz: "Thomas ist es gewohnt zu spielen. Es ist ganz normal, dass er es nicht gern hat, wenn er nicht spielt. Ich kann Thomas nur das allergrößte Kompliment machen, wie er trainiert, welche Energie er in die Mannschaft bringt - das ist absolut vorbildlich. Ich glaube, dass er innerlich manchmal anders fühlt, aber sich das nicht anmerken lässt. Er ist ein echter Teamplayer. Wir wollten ihn gegen Galatasaray einwechseln, haben wir dann aber nicht gemacht. Das nehme ich auf meine Kappe. Er ist und bleibt ein wichtiger Spieler, das hat er oft genug bewiesen. Sein Moment wird kommen in dieser Saison. Aber offensiv sind gerade alle super in Form." Tuchel über die neue Nummer zwei: "Die Hierarchie war immer gleich. Sven Ulreich war immer auch der Freund, der Komplize von Neuer. Seine Leistungen waren herausragend gut. Ulle kennt die Hierarchie an. Ulle würde dann auf die Bank gehen. Auf lange Sicht wollen wir, dass Daniel Peretz die nächsten Schritte geht und ein echter Herausforderer wird. Vielleicht auch ein Nachfolger. Morgen haben wir die Möglichkeit, vielleicht auch beide auf die Bank zu nehmen." Tuchel nochmal über Neuer: "Wenn wir jetzt nach Asien fliegen würden in der Vorbereitung, wäre es perfekt, dann könnten wir testen. Aber jetzt müssen wir improvisieren. Wir vertrauen auf seine Erfahrung und seine Intuition. Das geht nur durch Spielpraxis. Es ist schon seit ein paar Wochen spielfit, jetzt kommen wieder die Einsätze. Aber er kann das alles mit seiner Erfahrung kompensieren." Tuchel über Hamanns Kritik an ihm: "Didi läuft gerade ein bisschen aus dem Ruder, habe ich das Gefühl. Er ist aber sicher nicht wichtig genug, dass wir uns darum kümmern, reagieren, uns ärgern lassen."

Tuchel über mögliche Rotation: "Ich mag nicht, wenn man sagt: Wir spielen jetzt nur gegen Darmstadt und Saarbrücken. Das ist eine Einstellung, die ich gar nicht mag. Das wertet die Gegner im Vergleich zu Galatasaray und Mainz ab. Es geht immer darum, im Flow zu bleiben. Mathys Tel verdient es sich zu spielen und zu beginnen. Gerade vorne sind wir aber aktuell sehr stark. Es gibt keinen Grund, den Flow der vier Offensivspieler zu unterbrechen. Wir hatten zuletzt wenig Pause. Jetzt schauen wir heute mal und warten ab. Aber klar, wir haben offensiv viele Optionen." Tuchel über Neuers Form: "Keiner kann das vorhersagen. Ich glaube, dass er es allen nochmal zeigen will. Er soll es als Geschenk für seine eigene Arbeit sehen." Tuchel über seine Eindrücke von Neuers Comeback: "Sein Comeback ist sehr beeindruckend. Ich merke den Unterschied in seiner Gelöstheit und seiner Verfassung. Unsere ganze Reha, Physio-Abteilung und er können stolz sein. Ich bin auch fast stolz darauf, dass er jetzt so zurückkommt. Das ist alles andere als selbstverständlich. Ich bin sehr zuversichtlich, dass er schnell an seine Top-Verfassung kommt. Ich spüre ihn überhaupt nicht verkrampft. Bei ihm überwiegt derzeit die Freude, was er da geleistet hat. Es ist ein komplett neues Level vom Torwartniveau, das ich zurzeit im Training erleben darf. Er spielt in einer eigenen Liga." Tuchel über Neuers Comeback: Es geht los. Tuchel auf die Frage, ob Neuer morgen im Tor steht: "Davon können Sie ausgehen. Wenn im Training nichts passiert, dann spielt er. Er freut sich darauf, wir freuen uns darauf und es freuen sich vermutlich noch ein paar mehr darauf. Ich spüre seine Vorfreude, seine Klasse. Es ist eine besondere Situation für ihn, die ist neu. Aber er kann da stolz auf sich selbst sein und muss das genießen. Das macht ihn auch stark. Eine gewisse Nervosität ist normal. Aber ich bin sicher, dass er schnell in den Rhythmus kommt. Wir wollen da nicht übertreiben, aber wir sind alle sehr glücklich und auch stolz auf ihn. Eine tolle Geschichte, die nicht selbstverständlich ist."