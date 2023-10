"Unglaublich!" Flop beim FC Bayern, Überflieger in Liverpool - Jürgen Klopp adelt Ryan Gravenberch

Trainer Jürgen Klopp hat den vom FC Bayern zum FC Liverpool gewechselten Ryan Gravenberch einmal mehr in den höchsten Tönen gelobt.

"Ich freue mich so für ihn, dass er wieder Spaß am Fußball hat, das sieht man", sagte Klopp über Gravenberch nach dem 5:1-Sieg der Reds in der Europa League gegen den FC Toulouse: "Sein erster Kontakt ist unglaublich, sein Antritt mit dem Ball, wie stark er in engen Räumen ist."

Der 21-jährige Niederländer erzielte gegen Toulouse das Tor zum zwischenzeitlichen 4:1. Für den englischen Topklub kam der Mittelfeldspieler bislang in neun Pflichtspielen zum Einsatz, in denen er zwei Treffer und zwei Vorlagen beisteuerte.

Klopp ist trotzdem davon überzeugt, dass Gravenberch noch viel mehr drauf hat. "Er hat noch nicht einmal die Hälfte seines Potenzials abgerufen, aber es sieht wirklich vielversprechend aus", meinte der 56-Jährige: "Er ist noch sehr jung und wir können noch vieles mehr von ihm erwarten."

Gravenberch war 2022 von Ajax Amsterdam nach München gewechselt, startete dort allerdings nie richtig durch. In 34 Pflichtspielen erzielte er ein Tor und bereitete einen weiteren Treffer vor.

Im September 2023 zog es den Youngster dann weiter an die Anfield Road, wo er bis 2028 unter Vertrag steht. In Liverpool sind seine Zahlen schon jetzt besser als beim FCB.