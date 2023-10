DFB-Pokal: Spiel des FC Bayern München beim 1. FC Saarbrücken droht die Absage

Am Mittwoch (20.45 Uhr) tritt der FC Bayern in der zweiten Runde des DFB-Pokals beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken an. Die Frage ist nur, ob die Partie überhaupt stattfinden kann?

Der Rasen im Ludwigsparkstadion ist nach starken Regenfällen aktuell nämlich unbespielbar. Am Sonntag musste die Begegnung zwischen Saarbrücken und Dynamo Dresden deshalb zur Halbzeit abgebrochen werden.

"Mit Fußball hat das nicht viel zu tun, das ist gar kein Fußballspiel mehr. Sobald du den Ball führen musst, kannst du es eigentlich vergessen", sagte Saarbrückens Trainer Rüdiger Ziehl am Sonntag.

Eine Ausweichmöglichkeit gibt es einem Bericht der Bild zufolge nicht. Der Grund: Im 35 Kilometer entfernten Homburg (FC 08 Homburg gegen Greuther Fürth) und im 70 Kilometer entfernten Kaiserslautern (1. FC Kaiserslautern gegen 1. FC Köln) finden bereits am Dienstag Pokalspiele statt.

Es ist aktuell also völlig unklar, ob das Spiel des deutschen Rekordmeisters in Saarbrücken stattfinden kann oder verlegt werden muss. Der Wetterbericht macht allerdings nur bedingt Hoffnung. Am Montag, Dienstag und Mittwoch soll es in Saarbrücken zumindest vereinzelt regnen.