FC Bayern, News und Gerüchte: Dietmar Hamann legt im Zoff mit Thomas Tuchel nach - Mathys Tel schwärmt von Thierry Henry

Dietmar Hamann hat im Zoff mit FCB-Trainer Thomas Tuchel nachgelegt. Stürmer Mathys Tel schwärmt von seinem U21-Trainer Thierry Henry. Außerdem: Der Chefredakteur von France Football und Award-Boss des Ballon d'Or ist ein Fan von Jamal Musiala und Leroy Sané. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern München.

Vor allem gegen stärkeren Gegner in der Champions League, könne man sich aber keine Schwächephasen erlauben. "Wenn sie gegen bessere Gegner spielen - und vielleicht ist das schon nächste Woche der Fall - dann bist du schnell 2:0 oder 3:0 hinten. Das geht nur so lange gut."

"Dass sie Meister wurden - sage ich jetzt mal überspitzt - dafür konnten sie wenig." Zwar würden in dieser Saison die "Ergebnisse stimmen", so der Ex-Nationalspieler weiter, "aber der Fußball ist nicht gut. Wenn ich mir die erste Halbzeit in Istanbul anschaue, das war unterirdisch."

© getty

FC Bayern München, News: Mathys Tel schwärmt von Thierry Henry

Bayern-Stürmer Mathys Tel hat verraten, dass ihm der französische U21-Trainer Thierry Henry einen wichtigen Tipp für die Zukunft mitgegeben hat. "Er sagt mir, dass ich keine Angst haben soll. Sobald du ein Killer sein kannst, musst du ein Killer sein", erzählte der 18-Jährige im Interview mit dem TV-Sender Téléfoot.

Überhaupt sei Tel froh, den ehemaligen Weltklasse-Stürmer als Trainer zu haben und von dessen Erfahrungen profitieren zu können. "So einen großen Namen als Coach zu haben, ist sehr motivierend."

Nun sei für den Youngster der Sprung in die A-Nationalmannschaft der Equipe Tricolore das Ziel. "Zuerst muss ich in meinem Verein Leistung bringen. Das ist in meinem Hinterkopf. Ich habe gehört, dass Didier Deschamps (Nationaltrainer Frankreichs, Anm.) gesagt hat, dass er meine Situation beobachtet. Ich kann diesen Tag kaum erwarten, aber bis dahin muss ich ruhig bleiben", so Tel.