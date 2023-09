FC Bayern München, News und Gerüchte: Interne Kritik an Joshua Kimmich? Sechserdebatte beim FCB geht weiter

Joshua Kimmich wird nach der Sechser-Debatte beim FC Bayern München wohl kritischer gesehen. Min-Jae Kim nennt zwei FCB-Legenden als Vorbilder. Außerdem: Englands Nationaltrainer begrüßt den Wechsel von Harry Kane nach München. Alle News und Gerüchte rund um den Rekordmeister findet Ihr hier.

© getty FC Bayern München, Gerücht: Joshua Kimmich intern kritischer gesehen Im Zuge der Debatte um einen neuen Sechser beim FC Bayern hat offenbar der Ruf von Joshua Kimmich im Verein gelitten. Das berichtet die Bild. Demnach sei es bei der Vereinsführung nicht gut angekommen, dass sich der Nationalspieler öffentlich dazu geäußert habe, sich auf der Position vor der Abwehrzentrale äußerst wohl zu fühlen und sich eindeutig als Sechser zu sehen. Zuvor hatte Coach Thomas Tuchel betont, dass alle vier zentralen Mittelfeldspieler im Verein, also Kimmich, Leon Goretzka, Konrad Laimer und der mittlerweile abgewanderte Ryan Gravenberch allesamt keine klassischen Sechser seien. Der FCB-Trainer machte sich deshalb vor der Schließung des Transferfensters für eine Verpflichtung eines Spielers auf dieser Position stark. Das Ziel: Kimmich mehr Freiheiten in der Offensive geben. So standen die Münchner eigentlich unmittelbar vor der Verpflichtung von João Palhinha vom FC Fulham, der Portugiese bekam aber kurzfristig keine Freigabe für einen Transfer und musste in London bleiben. Deshalb musste Kimmich in den bisherigen Spielen weiterhin als Sechser auflaufen. Gegen Borussia Mönchengladbach bereitete er die beiden Treffer zum Sieg vor.

© getty FC Bayern München, News: Min-Jae Kim nennt FCB-Legenden als Idole Neuzugang Min-Jae Kim hat im Interview mit dem Bayern-Magazin 51 erklärt, dass die zwei ehemaligen FCB-Legenden Franz Beckenbauer und Lucio seine Idole zu Kindheitszeiten waren. "Beide waren außergewöhnlich starke Verteidiger und hatten gleichzeitig auch große Qualitäten im Spielaufbau nach vorne. Ich versuche, diese Attribute auch in mein Spiel zu integrieren", erzählte der Südkoreaner, der vor der Saison für rund 50 Millionen Euro von der SSC Neapel nach München wechselte.

© getty FC Bayern München, News: Southgate begrüßt Kane-Wechsel Englands Nationaltrainer Gareth Southgate glaubt, dass der Wechsel von Harry Kane zum FC Bayern sich positiv auf den Stürmer auswirken wird. "Aus der egoistischen Perspektive Englands ist es auf jeden Fall gut, dass seine Zukunft jetzt für die nächsten Jahre geklärt ist. Ich denke, das kann für die Spieler eine Ablenkung sein. Aber es ist auch gut für ihn, dass er sich jetzt bei einem neuen Verein beweisen muss. Er war schon so lange bei einem Verein", sagte Southgate der BBC. Der Stürmer werde sich beim deutschen Rekordmeister viel mehr auf seine Stärken besinnen können, als das noch bei Tottenham der Fall gewesen sei. "Ich denke, der große Unterschied für Harry in diesem Jahr wird sein, dass es viele Spiele geben wird, in denen sie sehr dominant sind und sich im gegnerischen Drittel des Spielfelds aufhalten. Ich denke, er wird viel mehr im Strafraum spielen als in den letzten Jahren", so der englische Coach. Insgesamt bewertet er den Transfer seines Nationalmannschafts-Schützlings deshalb positiv. "Ich bin mir nicht sicher, ob er ein besserer Spieler wird, aber es gibt vielleicht andere Aspekte der Mentalität, bei denen ihm dieser Wechsel helfen wird. Wir haben alle Daten aus den Trainingseinheiten und Spielen, so dass wir das sehr genau verfolgen können."