FC Bayern München, News und Gerüchte: Chelsea stimmte wohl Leihe ohne Kaufoption für Trevoh Chalobah zu

Der FC Bayern ist am Deadline-Day leer ausgegangen. Dabei hätte der deutsche Rekordmeister wohl Chelseas Trevoh Chalobah ausleihen können und auch eine spektakuläre Rückholaktion stand in der Schwebe. Die News und Gerüchte zum FC Bayern am Samstag.

© getty FC Bayern, Gerüchte: Chelsea stimmte wohl Leihe ohne Kaufoption für Trevoh Chalobah zu Das Desaster des Transfer-Deadline-Days vom FC Bayern hätte wohl zumindest teilweise abgewendet werden können. Denn Chelseas Trevoh Chalobah, der tagelang auf der Liste des FC Bayern ganz oben gestanden haben soll, hätte wohl zum deutschen Rekordmeister wechseln können. Wie Sport1 berichtet, hätten die Blues sogar Bayerns favorisiertem Modell zugestimmt, eine Leihe ohne Kaufoption. Der FC Bayern soll sich jedoch gegen Chalobah und für Armel Bella-Kotchap entschieden haben. Das Problem: Wie bei João Palhinha bekam der FCB auch bei Bella-Kotchap nicht rechtzeitig das grüne Licht. So wurde auch die Lücke nach dem Abgang von Benjamin Pavard in der Verteidigung nicht gefüllt.

© getty FC Bayern, News: Armel Bella-Kotchap wechselt zu PSV Eindhoven Nach dem geplatzten Wechsel in die Bundesliga zieht es Nationalspieler Armel Bella-Kotchap zum niederländischen Spitzenklub PSV Eindhoven. Der Verteidiger, an dem wohl auch Bayern München und Borussia Dortmund interessiert waren, verlässt den Premier-League-Absteiger FC Southampton auf Leihbasis. Dies bestätigte PSV am späten Freitagabend. Ob der Deal eine Kaufoption beinhaltet, blieb zunächst offen. Der 21 Jahre alte Bella-Kotchap hatte von 2019 bis 2022 für den VfL Bochum gespielt, ehe er den Sprung nach Southampton wagte. Trotz des Abstiegs der Saints überzeugte der Innenverteidiger, er war bis zum Schließen des Transferfensters in der Bundesliga bei den Spitzenteams Bayern und Dortmund gehandelt worden. Nun schlug Eindhoven zu. "Er kann die Position genau so besetzen, wie wir es wollen. Er ist schnell, körperlich stark und auch gut am Ball", sagte PSV-Fußballdirektor Earnest Stewart: "Ich freue mich darauf, ihn im Team von Peter Bosz in Aktion zu sehen."