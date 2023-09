FC Bayern München, News und Gerüchte: Kyle Walker spricht über FCB-Flirt - Zoll-Besuch an der Säbener Straße

Der Zoll hat den FC Bayern München offenbar besucht. Kyle Walker spricht über seinen Flirt mit dem Rekordmeister. Herbert Hainer versteht die Entscheidung von Hansi Flick nicht, Leon Goretzka nicht zu nominieren. Der Bayern-Boss lobt dafür FCB-Talent Mathys Tel in den höchsten Tönen. EA Sports hat die Ratings für seine neue Fußballsimulation veröffentlicht. News und Gerüchte zum FCB gibt es hier.

© imago images FC Bayern München, Gerücht: Zoll-Besuch beim FCB Am Deadline Day hatte der FC Bayern München offenbar nicht nur mit den geplatzten Deals zu tun, sondern auch mit dem Zoll. Wie die Bild berichtet, sollen rund zehn Beamte am Freitagmittag durch die Tiefgarage der Geschäftsstelle an der Säbener Straße gegangen sein. Die Durchsuchung soll im Rahmen einer bundesweiten Schwerpunktaktion stattgefunden haben. Zoll-Sprecher Thomas Meister versicherte der Boulevardzeitung, dass dies verdachtsunabhängig geschehen sei. Bei den Kontrollen ging es um Schwarzarbeit im Sicherheitsbereich. Dementsprechend wurden die Ordner und Security-Mitarbeiter des Rekordmeisters überprüft. In München sollen auch weitere Sicherheitsfirmen kontrolliert worden sein. Von Verstößen beim FC Bayern werde nicht ausgegangen. Die Auswertung der Ergebnisse findet gerade statt.

© imago images / ANPxSportx/xMauricexvanxSteenxIVx FC Bayern München, News: Kyle Walker äußert sich zum Flirt mit dem FCB Kyle Walker hat sich nach dem geplatzten Wechsel zum FC Bayern München nun geäußert. "Es war knapp", wird der Engländer von ESPN zitiert: "Aber im Fußball können Dinge passieren. Entscheidungen können getroffen werden, die Dinge können sich aber ändern. Es hat nicht sein sollen." Die Erfahrung in München hätte er durchaus genossen, doch Manchester City sei "ein großartiger Verein und man darf nicht unterschätzen, was dieser Verein in den letzten sechs oder sieben Jahren geleistet hat". Das Geld sei ihm "völlig egal" gewesen: "Man könnte sagen, das ist ein Klischee, aber es ist mir egal. Ich kümmere mich nur um mein Glück und darum, Fußball zu spielen." Ein Wechsel werde in den kommenden Transferperioden wohl eher kein Thema mehr sein. Eine Verlängerung bei Manchester City steht nämlich kurz bevor. "Es wird zur Verlängerung kommen", kündigte der Rechtsverteidiger an: "Ich liebe diesen Ort. Ich habe hier Dinge erlebt, von denen ich nur geträumt habe, vor allem in der letzten Saison, warum sollte man also einen Verein wie diesen verlassen wollen?" Walkers aktuelles Arbeitspapier bei den Skyblues läuft 2024 aus.

© getty FC Bayern München, News: Herbert Hainer versteht Hansi Flick nicht Herbert Hainer hat im Doppelpass Stellung zum Thema Leon Goretzka bezogen - und dabei sein Unverständnis für den Bundestrainer geäußert. "Goretzka gehörte in den letzten Jahren immer zum Stamm der Nationalmannschaft, er bildet mit Kimmich auch ein ungemein gutes Duo", sagte der Bayern-Präsident: "Deswegen verstehe ich die Entscheidung von Hansi Flick nicht, das muss ich ganz klar sagen." Der 69-Jährige sei vor allem deshalb verwundert gewesen, weil der Mittelfeldspieler in den ersten beiden Bundesliga-Partien eine starke Leistung gezeigt habe. Allerdings sei er überzeugt davon, dass der Spieler "das als Ansporn annehmen" werde, "auch bei Bayern noch bessere Leistungen zu zeigen. Ich hoffe, das gibt ihm Motivation und dann wird er auch in die Nationalmannschaft zurückkommen". Auch Goretzka ließ durchblicken, dass ihm für die Entscheidung das Verständnis fehle. Nach dem 2:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach sagte er in der Mixed Zone, dass Flick ihm die Entscheidung erklärt habe, um dann zu korrigieren: "Oder versucht zu erklären." Für ihn sei die Entscheidung "ein harter Schlag" gewesen und es habe ihn "extrem enttäuscht". Flick entschied sich für die Länderspiele gegen Japan und Frankreich stattdessen für Pascal Groß von Brighton & Hove Albion. "Es ist nichts Endgültiges", beteuerte der Trainer bei einer Medienrunde. Der DFB-Coach, der Goretzka auch der gemeinsamen Zeit beim FCB kennt, betonte: "Ich schätze Leon sehr."

© getty Mathys Tel, FC Bayern FC Bayern München, News: Mathys Tel "ist eines der größten Talente in Europa" Mathys Tel bekam nach seinem Siegtreffer gegen Borussia Mönchengladbach ein Sonderlob von ganz oben. "Er ist eines der größten Talente in Europa und hat das jedes Mal gezeigt, wenn er eingewechselt wurde", erklärte Herbert Hainer im Doppelpass: "Harry Kane und Mathys Tel sind eine tolle Kombination." Vom Engländer könne der 18-Jährige noch einiges lernen. "Harry wird nicht jedes Spiel drei Tore schießen, also wird Mathys Tel seine Chancen bekommen und sie nutzen, wie er es gestern getan hat", kündigte Hainer an. 2022 wechselte der Angreifer für rund 20 Millionen Euro von Stade Rennes zum Rekordmeister. In der vergangenen Bundesliga-Saison traf er in 22 Einsätzen fünfmal.