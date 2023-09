FC Bayern München, News und Gerüchte: "Langsam und verworren" - Kritik am Transferausschuss des FCB

Das Transferkomitee des FC Bayern München soll laut einem Medienbericht zu langsam und träge gewesen sein - zur Unzufriedenheit von Thomas Tuchel. Mathys Tel erhält von allen Seiten Lob. Thomas Müller berichtet von seiner ersten Golfpartie mit Harry Kane. News und Gerüchte zum FCB gibt es hier.

Laut The Athletic werde der neue Sportdirektor eng mit Tuchel zusammenarbeiten. Eine seiner ersten Aufgaben werde es sein, den möglichen Wintertransfer von Palhinha neu zu bewerten und die Baustellen in der Defensive zu schließen.

Tuchel sei dementsprechend frustriert, akzeptiere aber auch die Situation, dass die Bayern-Bosse jedes Recht habe, ihm zu widersprechen. Dennoch werde er öffentlich nicht vorgeben, glücklich darüber zu sein, wie sein Auftritt in Gladbach zeigte. Dort sprach der Trainer von einem "dünnen" Kader und darüber, dass es "mutig" sei, so in die Saison zu gehen. Dreesen wiederum widersprach ihm und nannte die Zusammenstellung des Kaders "erstklassig". Präsident Herbert Hainer kündigte an, dass mit der Übernahme von Christoph Freund am 1. September auch das siebenköpfige Transferkomitee eingestampft wurde.

Während Thomas Tuchel von Beginn an darauf aus war, einen Neuner und einen Sechser als Priorität festzumachen, sollen andere Mitglieder des Komitees konsequent in unterschiedliche Richtungen gehandelt haben. Einigkeit sei demnach nur schwer zu erreichen gewesen. Das habe unter anderem daran gelegen, dass Spieler wie Declan Rice, mit dem der Trainer schon gesprochen haben soll, zu teuer waren. Der Engländer wechselte für rund 116 Millionen Euro zum FC Arsenal. Allerdings sei an der Säbener Straße auch nicht jeder davon überzeugt gewesen, dass es einen Bedarf auf der Sechserposition gebe.

Der ernüchternde Deadline Day resultierte für den FC Bayern München vor allem aus der Trägheit, die das Transferkomitee ausstrahlte. Das berichtet The Athletic . Das englische Medium schreibt davon, dass die Entscheidungsfindung innerhalb des siebenköpfigen Ausschusses ein "langsamer und verworrener Prozess" gewesen sei. "Am Ende haben wir reagiert und uns in Dinge hineingestürzt", wird eine anonyme Quelle innerhalb des Klubs zitiert.

© getty

FC Bayern München, News: Überschwängliches Lob für Mathys Tel

Mathys Tel ist aktuell der Shootingstar des FC Bayern München. Dafür gibt es von allen Seiten Lob. "Er hat immer Strom, er will Tore machen", erklärte Thomas Müller in Gladbach. "Er gibt einfach immer Gas, in jedem Training, in jedem Spiel", zeigte sich außerdem Joshua Kimmich zufrieden mit dem 18-Jährigen. Tel habe sich "extrem gut entwickelt. Es macht Spaß, ihm zuzuschauen".

Das empfindet man offenbar auch in der Führungsetage so. "Mathys ist eines der größten Talente in Europa", schwärmte Präsident Herbert Hainer im Doppelpass: Harry Kane werde "nicht jedes Spiel drei Tore schießen, also wird Mathys seine Chancen bekommen und sie nutzen". In Gladbach und Bremen klappte das jeweils mit einem Tor. Das bringt ihn auch in der üppig besetzten U21-Auswahl Frankreichs wieder auf das Radar.

Zuletzt soll deren neuer Trainer Thierry Henry persönlich angerufen haben, um ihn näher kennenzulernen. "Mathys Tel ist ein sehr interessanter Spieler", wird die Legende des FC Arsenal von RMC Sport zitiert. Beim Telefonat erklärte der ehemalige Stürmer, warum er Tel nicht nominiert habe, was der Spieler "sehr gut verstanden" habe: "Er drängt in einem Klub wie Bayern nach oben, das haben wir an diesem Wochenende wieder gesehen. Wir werden ihn weiter verfolgen - und wenn er so weitermacht, wird es schwierig sein, ihn nicht einzuberufen."

Tel hatte im Sommer laut verschiedenen Medienberichten einige Angebote auf dem Tisch liegen. Bei Sky bekannte er sich jedoch klar zu den Münchnern: "In meinem Kopf gibt es nur den FC Bayern. Der FC Bayern ist für mich der beste Klub der Welt." Dort wolle er "besser werden" und sich weiterentwickeln. Dass Harry Kane verpflichtet wurde, sieht er nicht als Problem: "Ich mag Herausforderungen. Ich habe Selbstvertrauen. Meine Eltern haben mir das mitgegeben." Tel ist mit einem Bundesliga-Tor alle 61,6 Minuten aktuell der Spieler der Liga-Geschichte (mit mindestens 25 Einsätzen), der den besten Wert vorzuweisen hat. Vor Paco Alcácer (76 Minuten pro Tor).