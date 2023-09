FC Bayern München, News und Gerüchte: FCB wagt wohl neuen Anlauf bei João Palhinha - Raphaël Guerreiro vor Rückkehr ins Training

Im Winter plant der FC Bayern offenbar einen neuen Anlauf bei João Palhinha. Raphaël Guerreiro steht wohl vor einer Rückkehr ins Mannschaftstraining. Außerdem: Stefan Effenberg kritisiert die Jugendarbeit beim deutschen Rekordmeister. Alle News und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier.

Somit könnte Guerreiro am 15. September sein Pflichtspiel-Debüt für die Bayern feiern, wenn es gegen Bayer Leverkusen in der Bundesliga geht. Diesen Termin hatte er schon kurz nach seiner Verletzung anvisiert.

FC Bayern München, News: Stefan Effenberg kritisiert FCB

Der frühere Nationalspieler Stefan Effenberg sieht beim FC Bayern kaum eine Perspektive für Talente. "Ich glaube, junge Spieler sind gewarnt. Sie haben über die Jahre mitbekommen, dass es beim FC Bayern ganz, ganz schwer wird", schrieb Effenberg in seiner t.online-Kolumne. Uli Hoeneß habe es "schon vor zehn Jahren gesagt: Der FC Bayern ist kein Ausbildungsklub. Und das werden die Bayern auch nie werden".

Selbst der Münchner Ehrenpräsident räumte jetzt Fehler bei der Nachwuchsarbeit ein. "Ganz klar, wir haben nicht genügend Talente in die erste Mannschaft gebracht. Auch in unserer Zeit haben wir das nicht gut hinbekommen. Wir alle. Karl-Heinz (Rummenigge, Anm.d.Red.) und ich. Da müssen wir besser arbeiten", sagte Hoeneß am Mittwoch der Sport Bild. Um die Probleme am eigenen Campus zu beheben, holte der Rekordmeister Christoph Freund als neuen Sportdirektor.

Kritik übte Effenberg auch an der jüngsten Transferpolitik der Bayern. Bei dem aktuellen Aufgebot bestehe "immer die große Gefahr, dass Spieler angeschlagen oder sogar verletzt von der Nationalmannschaft zurückkehren. Da ist ein derart knapp bemessener Kader ein Risiko. Auf lange Sicht kann das einfach nicht gut gehen".

