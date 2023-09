FC Bayern München, News und Gerüchte: Ryan Gravenberch vor Transfer zum FC Liverpool

Heute ist Deadline Day und beim FCB könnte sich noch einiges tun. Unter anderem steht Ryan Gravenberch vor dem Absprung, während der Chalobah-Deal wohl vom Tisch ist. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern findet Ihr hier.

© imago images

FC Bayern, Gerüchte: Ryan Gravenberch zieht es wohl zum FC Liverpool

Ryan Gravenberch steht offenbar unmittelbar vor einem Wechsel zum FC Liverpool. Laut Transferexperte Fabrizio Romano sei der Deal so gut wie durch. Als Ablösesumme zahlt Liverpool dem Vernehmen nach zwischen 40 und 45 Millionen Euro an die Münchner. Die genaue Vertragslaufzeit ist noch nicht bekannt. Zuletzt hatte sich ein Transfer immer weiter abgezeichnet. Unter anderem fehlte der 21-Jährige am gestrigen Donnerstag im Teamtraining.

Bei den Bayern war Gravenberch, der im Sommer 2022 für eine Summe von knapp 20 Millionen Euro von Ajax Amsterdam an die Isar wechselte, nicht über die Rolle eines Ergänzungsspielers hinausgekommen. Für den deutschen Rekordmeister stand er insgesamt 34-mal auf dem Rasen, wobei er ein Tor erzielte und eine Vorlage gab. Sein ursprünglicher Kontakt wäre noch bis 2027 gelaufen.