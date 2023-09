FC Bayern München, News und Gerüchte: Tuchel gesperrt - was ist der Alternativ-Plan?

Trainer Thomas Tuchel vom FC Bayern München verpasst das Champions-League-Spiel am Mittwoch gegen Manchester United gesperrt - wer wird ihn ersetzen? Nach seinem Ausfall gegen Leverkusen ist Kingsley Coman auch gegen United fraglich. Stefan Effenberg hat die strittige Elfmeter-Szene beim Bundesliga-Spitzenspiel analysiert. Hier gibt es News und Gerüchte zum FCB.

Kurios: Beim anstehenden Bundesligaspiel am kommenden Samstag gegen den VfL Bochum fehlt Tuchels Co-Trainer Löw. Er sah beim turbulenten Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen seinerseits die Rote Karte.

Laut kicker werden ihn gegen United seine Assistenten Zsolt Löw und Anthony Barry an der Seitenauslinie vertreten, die letzte Verantwortung für Taktik und Wechsel trage Löw. Tuchel soll das Spiel gemeinsam mit dem dritten Co-Trainer Arno Michels auf der Tribüne verfolgen. Am Spieltag darf er auch die Kabine nicht betreten.

Trainer Thomas Tuchel vom FC Bayern München wird das Champions-League-Spiel am Mittwoch gegen Manchester United gesperrt verpassen. Grund dafür ist sein Platzverweis in der Schlussphase des letztjährigen Viertelfinal-Rückspiels gegen Uniteds Stadtrivalen Manchester City. Tuchel hatte sich damals allzu energisch über Entscheidungen des französischen Schiedsrichters Clement Turpin beklagt.

Laut Bild absolvierte Coman am trainingsfreien Sonntag ein stark gedrosseltes Programm, das wenige Hoffnungen auf einen Einsatz am Mittwoch mache. Der 27-jährige Franzose habe ohne Ball Runden gedreht.

Nach seinem Ausfall gegen Leverkusen ist Kingsley Coman auch für das Champions-League-Duell mit Manchester United am Mittwoch fraglich. Der Offensivspieler leidet unter muskulären Problemen.

© Getty Images

FC Bayern: Stefan Effenberg kritisiert Alphonso Davies

Stefan Effenberg hat die strittige Elfmeter-Szene beim Bundesliga-Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen analysiert - und dabei Alphonso Davies für sein Einsteigen gegen Jonas Hofmann kritisiert. Exequiel Palacios verwandelte den fällige Elfmeter zum späten 2:2-Ausgleich.

"Meine Einschätzung: Der Kontakt ist da. Jonas Hofmann macht das natürlich extrem clever", schrieb Effenberg in seiner Sport1-Kolumne. "Man muss aber auch fragen: Warum geht Alphonso Davies so hin? Hofmann geht ja aus dem Strafraum heraus. Da halte ich eher Abstand und warte auf den nächsten Zweikampf oder stelle den nächsten Gegner. Das war nicht clever. Davies will zum Ball gehen, aber da war der Fuß von Hofmann. Ich hätte ihn auch gegeben."

Trainer Thomas Tuchel und auch Thomas Müller echauffierten sich dagegen über den Pfiff von Schiedsrichter Daniel Schlager. "Ich kann Thomas Müller auch verstehen. Man wird zu den strittigen Szenen befragt und sagt seine Meinung", schrieb Effenberg. "Man muss ja nicht immer richtig liegen, Thomas lag hier nicht richtig."

FC Bayern München: Die nächsten drei Pflichtspiele des FCB