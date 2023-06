FC Bayern München - Wunschtransfer Declan Rice: Ist er mehr als 100 Millionen Euro wert?

Spekulationen gibt es seit Jahren, in diesem Sommer könnte es so weit sein: Declan Rice steht vor einem Wechsel - zum FC Bayern?

Declan Rice hat dieser Tage viel um die Ohren. Am Mittwochabend steigt das Finale der Conference League für ihn und West Ham United gegen die Fiorentina. Das ist die große Chance für den Mittelfeldstar, einen Titel mit seinen Hammers zu gewinnen. Und dann sind da ja noch die Wechselgerüchte, die aktuell so heftig kursieren wie selten zuvor. Geht er zum FC Bayern? Oder wird es doch der FC Arsenal? Manchester United und natürlich Chelsea sollen auch noch mitmischen. So oder so: Der englische Nationalspieler hat nach dem Saisonende eine wegweisende Entscheidung zu treffen. Sein Kontrakt läuft im Sommer 2024 aus, West Hams Versuche, ihn mit einem Achtjahresvertrag (!) zu binden laufen bislang ins Leere. Der Londoner Klub pocht bei einem möglichen Verkauf in diesem Sommer auf eine happige Ablösesumme von mehr als 100 Millionen Euro. Ist der zentrale Mittelfeldmann das wirklich wert?

© getty Bayern-Transferziel Declan Rice: Seine Ablöse "wird alles in den Schatten stellen" Wenn es um Rice geht, ist West Hams Trainer David Moyes auf Pressekonferenzen nicht zu beneiden. In den letzten Jahren bekam er mit erschreckender Regelmäßigkeit Fragen zur Zukunft seines besten Spielers gestellt. Moyes war jedoch konsequent, wenn er auf den astronomischen Preis von Rice angesprochen wurde. Für die Hammers heißt es: 100 Millionen Pfund (116 Millionen Euro) und mehr oder gar nichts. Als er kürzlich gefragt wurde, ob der Mittelfeldspieler so viel wert sei, antwortete der Schotte mit einem simplen "ja". Er fügte hinzu: "Ich denke, ich habe alles gesagt, was es über Declan zu sagen gibt. Er ist ein wirklich wichtiger Spieler für West Ham. Er ist jemand, den wir sehr schätzen, und man sieht, welche Bedeutung er für unsere Mannschaft hat. Er ist ein toller Mensch. Wir freuen uns, dass er bei uns ist." Wenige Tage zuvor hatte Moyes behauptet, dass eine mögliche Ablöse für Rice die britische Rekordsumme von 121 Millionen Euro, die Chelsea im Januar für Enzo Fernández ausgab, locker in den Schatten stellen würde. "Declan wird zweifelsohne ein Top-Spieler. Er wird einen britischen Transferrekord aufstellen, sollte er West Ham jemals verlassen", sagte er. Bei den Preisen, die aktuell auf dem Transfermarkt gezahlt werden, werde Rice "das alles in den Schatten stellen, wenn es soweit ist."

© getty Bei Declan Rice stehen die Zeichen auf Abschied So gerne Moyes seinen Kapitän auch behalten würde, alles deutet darauf hin, dass Rice im Sommer weiterzieht. Der West-Ham-Boss gab dies im Mai zu und sagte im Rahmen einer Pressekonferenz: "Wir hoffen, dass Dec bleibt. (...) Aber wir sind uns bewusst, dass das vielleicht nicht der Fall ist." Mark Noble, Sportchef bei den Hammers, äußerte sich vor wenigen Monaten ähnlich. "Dec wird in West Ham immer als ein fantastischer Spieler und ein sehr, sehr guter Mensch gefeiert werden. Aber ich glaube, niemand missgönnt ihm den Wunsch, zu gehen und etwas zu gewinnen", sagte er. Und Rice selbst hat zugegeben, dass er um die großen Titel kämpfen will. "Zu 100 Prozent will ich in der Champions League spielen. Das habe ich in den letzten zwei oder drei Jahren immer wieder gesagt. Ich spiele konstant gut für meinen Klub und ich habe das Gefühl, dass ich wirklich weiterkommen will. Ich sehe meine Freunde, die in der Champions League spielen und um große Titel kämpfen. Man hat nur eine Karriere, und am Ende möchte man auf das zurückblicken, was man gewonnen hat, und auf die größten Spiele, an denen man teilgenommen hat."

© getty Mehr als 100 Millionen Euro für Declan Rice? Es gibt Skeptiker Während Rice bei den Hammers DER Spieler schlechthin ist, ruft die hohe Ablöseforderung bei Konkurrenten und Experten durchaus Verwunderung hervor. Da wäre zum Beispiel Brentfords Manager Thomas Frank, der konstatierte, sein Stürmer Ivan Toney habe in der aktuellen Zeit gewiss einen höheren Marktwert als der 24-Jährige. Arsenals Legende Gilberto Silva sagt: "Normalerweise sieht man solche Preise bei Stürmern, nicht bei zentralen Mittelfeldspielern. Es kommt mir ziemlich hoch vor, auch wenn die Qualität des Spielers unbestritten ist. Aber es klingt nach einem sehr hohen Preis." Silva hat durchaus einen Punkt. Rice spielt eben nicht spektakulär. Das schmälert seinen Wert für eine Mannschaft nicht, jedoch werden Ablösesummen in dreistelliger Millionenhöhe in der Regel für Künstler und nicht für Arbeiter gezahlt.

© getty Rodri, Fabinho, Casemiro ... Declan Rice? Welche Rolle aber bekleidet Rice eigentlich? "Spielmacher aus der Tiefe", ist vermutlich eine ganz treffende Bezeichnung. Bei West Ham und in Englands Nationalmannschaft spielt er in der Regel auf der Doppelsechs in einem 4-2-3-1 oder als defensivster Spieler in einer Dreierkette im Mittelfeld. Seine Hauptaufgabe bei Ballbesitz des Gegners ist es, den Verteidigern zusätzlichen Schutz zu bieten. Wenn seine Mannschaft in Ballbesitz ist, ist Rice die erste Anlaufstelle für den Aufbau von Angriffen. Er spielt kluge Pässe und kann die Kugel auch exzellent selbst "schleppen". Spieler dieser Art sind sehr schwer zu finden - deshalb sind Arsenal und Bayern so erpicht darauf, Rice in diesem Sommer langfristig zu verpflichten. Manchester City zum Beispiel hat lange gebraucht, um sich endgültig von Fernandinho zu trennen. Nachfolger Rodri hatte anfangs Mühe, die Lücke zu füllen, die sein Fehlen hinterlassen hat. Liverpools Dreh- und Angelpunkt Fabinho wurde von Reds-Assistenztrainer Pep Lijnders einmal als "Leuchtturm" für Jürgen Klopps "organisiertes Chaos" bezeichnet. Casemiro, ein weiterer Spieler dieser Art in der Premier League, hat Manchester Uniteds Spiel in dieser Saison spürbar verändert. Defensive Mittelfeldspieler der Extraklasse sind enorm wichtig für die Stabilität einer Mannschaft. Sie wachsen allerdings nicht auf Bäumen und sind daher auch so begehrt.

© getty Declan Rice: Die große Stärke ist das Passspiel Rice' Fähigkeit, den Ball zu bewegen, hat sich in den letzten Spielzeiten erheblich verbessert. Zu Beginn seiner Karriere, als der Hype um ihn bereits riesig war, wurde er noch dafür kritisiert, zu sehr auf Nummer sicher zu gehen - und die Zahlen belegen dies. In der Premier-League-Saison 2017/18 brachte Rice nur 2,26 progressive Pässe pro 90 Minuten zustande. In den folgenden Spielzeit ging er jeweils mehr Risiko und erhöhte seine Quote in diesem Bereich Stück für Stück. Seinen Höhepunkt erreichte Rice in der Saison 2021/22, als er einen beeindruckenden Durchschnitt von 7,25 progressiven Pässen pro Spiel erzielte - ein Wert, der in der laufenden Saison nur leicht gesunken ist. Rice verfügt über eine exzellente Technik und bringt sowohl Kurzpässe als auch lange Diagonalbälle und Steilpässe sicher an den Mitspieler.

© getty Bayern-Transferziel Declan Rice: Ein kompletter Mittelfeldspieler Genauso wie sich sein Passspiel im Laufe der Jahre verbessert hat, ist Rice jetzt viel geschickter darin, mit dem Ball am Fuß selbst nach vorn zu marschieren. In seiner ersten Premier-League-Saison verzeichnete Rice 1,13 Vorstöße (Dribblings, die mindestens zehn Meter weit führen) pro 90 Minuten. In der letzten Saison waren es doppelt so viele. Eine ähnliche Verbesserung gab es bei der Anzahl der Balleroberungen sowie bei der Anzahl der Vorstöße ins letzte Drittel. Diese neu entdeckte Fähigkeit zum Dribbling ist eine sehr willkommene Ergänzung seines Spiels, da sie ein Gegenmittel darstellt, wenn Mannschaften versuchen, sein Kurzpassspiel mit einem gezielten Pressing zu unterbinden. Rice paart Eleganz mit Physis, das macht ihn für die Kontrahenten schwer ausrechenbar.

© getty Declan Rice ist gelernter Verteidiger Rice begann seine Laufbahn als Innenverteidiger - und das merkt man. Der gebürtige Londoner kann ein Spiel sehr gut lesen und hat ein gutes Timing. Im englischen Oberhaus gab es keinen Spieler, der mehr Bälle abgefangen hat als Rice (63). In den letzten beiden Spielzeiten gehörte Rice außerdem zu den neun Spielern mit den meisten Tacklings und auch seine Fähigkeiten in der Luft sind mehr als ordentlich. Aufgrund seiner soliden Defensivarbeit könnte er bei Bedarf problemlos wieder in der Abwehr eingesetzt werden. Als Chelsea am stärksten mit seiner Verpflichtung in Verbindung gebracht wurde, hieß es, man wolle ihn an der Stamford Bridge in einer Dreierkette einsetzen. Damals war der Teammanager der Blues übrigens der heutige Bayern-Coach Thomas Tuchel. Rice könnte in der Defensivzentrale durchaus funktionieren, da er alle Eigenschaften eines modernen Verteidigers mitbringt. Ihn in der Innenverteidigung einzusetzen, wäre allerdings auch eine Verschwendung seiner offensiven Vorzüge.

© getty Declan Rice ist zunehmend torgefährlicher Ein Goalgetter ist Rice zugegebenermaßen nicht, aber das wäre angesichts seiner Position auch verwunderlich. Trotzdem versprüht er durchaus Torgefahr und markierte in den letzten beiden Spielzeiten jeweils mindestens fünf Treffer. Einige dieser Tore waren ziemlich wichtig. Im Oktober erzielte Rice den wichtigen Ausgleichstreffer gegen Southampton, indem er einen cleveren Doppelpass spielte, bevor er den Ball an Gavin Bazunu vorbeischob. Kürzlich leitete er die Aufholjagd seiner Mannschaft gegen Leeds ein, als er eine Flanke von Jarrod Bowen mit dem rechten Fuß volley ins Tor beförderte.

© getty Bayern-Transferziel Declan Rice: Jung und doch schon sehr erfahren Es wirkt, als sei Rice schon eine Ewigkeit im Geschäft, aber er ist erst 24 Jahre alt. Obwohl seine Karriere noch immer weit weg vom besten Fußballeralter ist, hat er bereits mehr als 200 Einsätze in der Premier League sowie Erfahrungen bei großen Turnieren gesammelt. Seit dem Rücktritt Nobles im vergangenen Sommer ist er auch Kapitän von West Ham. Noble hinterließ eine große Lücke in der Umkleidekabine der Hammers, Rice füllte dieser aber gut aus. Er stellte sich nach schwachen Ergebnisse kritischen Fans und duckte sich in Interviews nie weg. Längst gilt er als Anführer auch neben dem Spielfeld.

© getty Declan Rice: Status des "Homegrown Players" treibt den Marktwert in die Höhe Es ist unbestritten, dass Rice der beste defensive Mittelfeldspieler ist, der in diesem Sommer für Spitzenklubs verfügbar ist. Die wichtigere Frage ist: Warum wird er so hoch bewertet und ist er es wert, dass man für ihn eine horrende Summe auf den Tisch legt? Der Faktor, der West Hams Forderung so dramatisch in die Höhe treibt, ist die Tatsache, dass er Engländer ist. Im Volksmund heißt es, Spieler aus England seien 'overhyped'. Aber die wahren Gründe für ihren überhöhten Wert sind komplizierter. Dank eines Rekord-TV-Deals verfügen die Vereine der Premier League über mehr Kaufkraft als ihre europäischen Konkurrenten. Dank ihrer wirtschaftlichen Potenz können also selbst weniger bekannte Vereine horrende Gehälter zahlen und sich so die besten Talente der Welt aussuchen. Auch wenn einige Vereine dies nicht wollen, müssen sie aufgrund der Regeln der Premier League einen Kern von in England ausgebildeten Spielern behalten. Daher sind die besten englischen Spieler wie Rice Gold wert. Alle wollen sie haben, diese Nachfrage treibt den Preis in die Höhe.