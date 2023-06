FC Bayern: Plan B bei Absage von Declan Rice? Frenkie de Jong wohl wieder Kandidat in München

Frenkie de Jong wird wieder beim FCB gehandelt. Der Barça-Star könnte durchaus zu haben sein.

Der FC Bayern ist auf der Suche nach einer Verstärkung für das zentrale Mittelfeld an Frenkie de Jong vom spanischen Meister FC Barcelona interessiert. Das berichtet The Athletic. Demnach sei neben dem seit Tagen gehandelten Declan Rice (West Ham United) eben auch der Niederländer ein Kandidat beim FCB.

Priorität genießt laut des Berichts bei den Bayern allerdings zunächst die Verpflichtung eines neuen Stürmers. Sobald jene Baustelle geschlossen sei, werde die Suche nach einem neuen Star für die Zentrale "intensiviert". Allerdings hänge ein konkretes Bemühen um de Jong und Rice davon ab, dass dies im Einklang mit dem Budget passiere und andere Spieler abgegeben werden.

De Jong ist nicht zum ersten mal in München im Gespräch. Mehrfach wurde er bereits als Neuzugang gehandelt, zuletzt im vergangenen Jahr. In Barcelona steht er noch bis 2026 unter Vertrag. De Jong ist unter Xavi zwar Stammspieler, sein hohes Gehalt und Barcas finanzielle Schwierigkeiten könnten allerdings für einen Verkauf zur kommenden Spielzeit sprechen.

De Jong stammt aus der Jugend von Willem II. 2015 wechselte er für die symbolische Ablösesumme von einem Euro zu Ajax. Nach einer einjährigen Leihe zurück zu einem Heimatklub schaffte der 26-Jährige 2016 den Sprung in Ajax' Profikader. 2019 wechselte de Jong für 86 Millionen Euro Ablöse nach Barcelona.

© GETTY Frenkie de Jong

In der abgelaufenen Saison absolvierte der 50-fache Nationalspieler 43 Pflichtspiele für Barcelona. Dabei erzielte er zwei Tore und lieferte vier Assists. Bei der Weltmeisterschaft in Katar lief er in allen fünf Partien für die Elftal auf (ein Treffer, eine Vorlage).