FC Bayern - News und Gerüchte: Matthäus und Hamann mit heftiger Kritik - Thomas Müller entschuldigt sich

Die Pleite des FC Bayern gegen RB Leipzig war auch am Sonntag noch ein großes Thema. Besonders Dietmar Hamann und Lothar Matthäus gingen auf Ursachenforschung und fanden einige Schuldige. Zudem entschuldigte sich Thomas Müller bei den Fans. Die News und Gerüchte aus München.

Matthäus ergänzte: "Das ist das, was viele andere Bayern-Insider und auch ich seit Wochen sagen: Das Mia san Mia, diesen fast einzigartigen Zusammenhalt, diese Identifikation mit dem Klub, gibt es nicht mehr. Das sieht man auch an der Mannschaft, wie sie spielt."

Das brachte Matthäus zu folgendem Urteil: "Ich habe in der zweiten Halbzeit gegen Leipzig kein Mia san Mia mehr gesehen."

Die Gründe für die insgesamt enttäuschende Saison des Rekordmeisters sieht Matthäus dabei auf vielen Ebenen: "Es wurden insgesamt viel zu viele Fehler gemacht, in der Klubführung und sportlich. Nicht erst in dieser Saison, das fing schon in der vorigen Saison an. Zum Beispiel die Kaderzusammenstellung: Es wurden Namen verpflichtet, aber die Frage ist, sind das auch wirklich Bayern-Spieler, Mia-san-Mia-Spieler?"

Bei Bild erklärte Matthäus: "Ob doch noch vielleicht Meisterschaft oder nicht: So kann es nicht weitergehen beim FC Bayern! Es muss jetzt eine knallharte Analyse geben und eine schonungslose Aufarbeitung mit Konsequenzen, auf und neben dem Platz. Ohne Rücksicht auf Namen oder Positionen." Und: "Das, was wir seit einiger Zeit sehen, ist nicht mehr Bayern-like."

Die Niederlage des FC Bayern am Samstagabend gegen RB Leipzig schlug auch am Sonntag noch hohe Wellen. Unter anderem legte TV-Experte Lothar Matthäus nochmal nach.

FC Bayern - News: Dietmar Hamann attackiert Tuchel und Goretzka

Neben Lothar Matthäus meldete sich auch Dietmar Hamann in Bezug auf die Niederlage des FC Bayern gegen RB Leipzig nochmal zu Wort. Bei sky90 nahm er sich dabei nicht nur Trainer Thomas Tuchel vor, sondern auch Mittelfeldspieler Leon Goretzka, der gegen Leipzig nach der Pause in der Woche zuvor wieder in der Startelf stand.

Laut Hamann trägt Tuchel mehr als nur eine Teilschuld am schwachen Schlussspurt des FC Bayern: "Er kam, um die Sache besser zu machen. Der Trainereffekt ist mit seiner Unterschrift verpufft, die Mannschaft spielt nicht besser - eher schlechter."

Und Hamann fügte an: "Man kann nicht den Trainer entlassen und sagen: 'Der macht die Mannschaft verrückt, wir haben zehn Punkte auf Dortmund verloren nach der Weltmeisterschaft', dann kommt ein neuer Trainer, der in elf Spielen mehr Spiele verliert als der andere in 37, und dann sage ich: 'Die Mannschaft ist schuld'."

Doch aus Hamanns Sicht ist natürlich auch die Mannschaft schuld. "Jetzt zu sagen, das, was in der Führungsetage los ist, ist der Grund, warum sie schlecht spielen, ist mir zu einfach", sagte Hamann und betonte: "Wir dürfen die Spieler nicht so wegkommen lassen, dass wir sagen: 'Der Kahn macht seinen Job nicht und der macht seinen Job nicht und die Spieler haben damit nichts zu tun.'"

Speziell ein Spieler hat Hamann dabei besonders enttäuscht, nämlich Leon Goretzka. "Wenn ich mir einen Goretzka anschaue: Wahrscheinlich die Enttäuschung der Saison", sagte Hamann und erläuterte seine Einschätzung wie folgt: Von Goretzka hätte Hamann erwartet, "eine Säule im Bayern-Spiel" und in der DFB-Elf zu sein. Stattdessen sei er "komplett untergegangen diese Saison". Allerdings könne man dies "über viele andere" auch sagen und nannte etwa die Verletzungen von Manuel Neuer und Lucas Hernández.

Dem Münchner Kader würden hingegen "Arbeiter" fehlen: "Du brauchst Spieler, die bereit sind, sich für die Mannschaft aufzuopfern, ohne zu glänzen. Da sehe ich bis auf de Ligt und im Moment Pavard keinen", merkte Hamann an. Goretzka und auch Nebenmann Joshua Kimmich dagegen seien "Spieler, die selber glänzen wollen", sagte Hamann und schob nach: "Du brauchst einfach drei, vier Spieler in der Mannschaft, die andere besser machen und die haben sie im Moment nicht."