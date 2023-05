FC Bayern - News und Gerüchte: Sabitzer hatte noch keinen Kontakt zu Tuchel

Marcel Sabitzers Zukunft beim FC Bayern ist weiter offen, einen Kontakt zum neuen Trainer hat es noch nicht gegeben. Derweil legt sich Lothar Matthäus in Sachen Meisterschaft fest. Die News und Gerüchte aus München.

FC Bayern - News: Marcel Sabitzer hatte noch keinen Kontakt zu Thomas Tuchel

Die Kaderplanungen des FC Bayern für die kommende Saison laufen im Hintergrund, doch ein Spieler weiß noch nicht, ob er eine Zukunft in München hat: Marcel Sabitzer, der derzeit an Manchester United ausgeliehen ist, hatte noch keinen Kontakt mit dem neuen Trainer Thomas Tuchel.

Sabitzer sagte gegenüber sky: "Bis jetzt gab es natürlich noch keinen Kontakt. Jeder ist auf seine Aufgaben konzentriert. In welche Richtung es geht, werden wir später analysieren und alles in Ruhe besprechen."

Gerüchten zufolge sollen die Münchner an einem Verkauf des Österreichers interessiert sein, nachdem er sich in anderthalb Jahren in München nicht durchgesetzt hat und mit Konrad Laimer (RB Leipzig) schon der nächste zentrale Mittelfeldspieler im Anflug ist. Zudem soll Thomas Tuchel auch an seinem früheren Chelsea-Schützlich Mateo Kovacic interessiert sein.

Sabitzer wiederum fühlt sich in Manchester wohl und würde wohl am liebsten permanent auf der Insel bleiben. Seine Leihe läuft im Sommer aus, sein Vertrag in München hat noch bis 2025 Bestand.