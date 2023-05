FC Bayern München, News und Gerüchte: FCB-Kaderpläne enthüllt? Zwei Stars dürfen gehen, drei Spieler könnten kommen

Zwei Stars dürfen den FC Bayern im Sommer offenbar verlassen, im Gegenzug könnten drei Spieler an die Isar wechseln. Außerdem wildert der FCB wohl erneut beim VfL Wolfsburg. Alle News und Gerüchte rund um den FCB.

© imago images

FC Bayern München, Gerücht: Zwei Stars dürfen gehen, drei könnten kommen

Beim FC Bayern wird es im kommenden Sommer aller Voraussicht nach einen größeren Umbruch geben. Nach Informationen der Bild-Zeitung dürfen zwei Stars den Verein dabei verlassen: Sadio Mané und Serge Gnabry.

Der Senegalese soll nur ein Jahr nach seiner Ankunft in München schon wieder vor dem Aus stehen. Die Bayern würden ihn offenbar gerne als Tauschobjekt für Neapels Victor Osimhen einsetzen, mit rund zehn Millionen Euro Netto-Jahresgehalt ist das Paket für die Italiener aber wohl nicht zu stemmen. Laut des renommierten Journalisten Ben Jacobs, der für CBS Sports Golazo berichtet, soll auch AS Rom Interesse an Mané zeigen.

Beim deutschen Nationalspieler sind sich die Bosse indes nicht sicher, ob er sein anhaltendes Formtief überwinden kann. Seit Wochen hat Gnabry mit schwächeren Auftritten zu kämpfen, jüngst verlor er in der Elf von Trainer Thomas Tuchel sogar seinen Stammplatz. Bei einem Angebot wäre der FCB dem Bericht zufolge gesprächsbereit. Er selbst soll hingegen einen Verbleib (Vertrag bis 2026) bevorzugen.

Um die Abgänge aufzufangen, soll es in der Offensive Verstärkungen geben. Im Werben um Wunschstürmer Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt) berichtet die Bild von einem Interesse von Paris Saint-Germain, wo Superstar und Landsmann Kylian Mbappé alle Register ziehen soll, um den 24-Jährigen in die französische Hauptstadt zu transferieren. Laut Bild verlangt die SGE zudem 120 Millionen Euro für den Torjäger.

Darüber hinaus haben die Bayern wohl ihre Fühler nach Youngster Nestory Irankunda von Adelaide United ausgestreckt. Der deutsche Rekordmeister möchte offenbar zunächst die Transferrechte am 17-Jährigen ersteigern, um ihn später nach München lotsen zu können.

Harry Kane soll nach Bild-Infos hingegen nicht mehr auf der Wunschliste stehen - beim 29-jährigen Engländer gibt es in der Führungsetage Zweifel wegen seines Alters und möglicher Schwierigkeiten bei der Anpassung an die Bundesliga.

Als weitere Problemzone wurde das zentrale Mittelfeld ausgemacht, wo es ebenfalls Verstärkungen geben soll. Die Baustelle würde hohe Priorität genießen, heißt es.

Chelseas Mateo Kovacic wurde von englischen Medien zuletzt als Kandidat für einen Transfer gehandelt, die Bild verweist zudem auf ein angebliches Interesse der Bayern an Edson Álvarez von Ajax Amsterdam.