FC Bayern - News und Gerüchte: Experte rät München von Randal Kolo Muani ab

Robert Lewandowski hält immer noch zum FC Bayern, während Lothar Matthäus nur bei einem Titelanwärter in der Bundesliga Druck wähnt. Zudem äußern sich Ex-Münchner zur Stürmersuche des Rekordmeisters. Die News und Gerüchte aus München.

© getty FC Bayern - News: Robert Lewandowski hält zum FCB Ex-Bayern-Stürmer Robert Lewandowski beschäftigt sich immer noch mit der Bundesliga und dem dortigen Titelkampf. Am Rande der Laureus-Verleihung in Paris sprach er über seine alte Wirkungsstätte und erklärte gegenüber Sport1: "Ich weiß, dass es ein Punkt Unterschied ist und es noch drei Spiele gibt. Wenn jemand einen Fehler macht, dann entscheidet sich wahrscheinlich die Meisterschaft. Ich denke, dass die Bayern jetzt auf einem guten Weg sind. Klar ist in den letzten Wochen viel passiert, was Auswirkungen auf den Kopf haben kann, aber ich denke, dass Bayern jetzt ein Stück vorne ist." Auf die Frage, welchem seiner Ex-Klubs er am Ende die Daumen drückt, legte sich der Spieler des FC Barcelona klar fest: "Ich habe gehört, dass viele Menschen in Deutschland und Europa denken, dass es besser für die Bundesliga wäre, wenn Dortmund gewinnt. Aber ich bin immer für Bayern München und deswegen nicht dafür. Ich drücke den (Bayern-)Jungs immer die Daumen, dass sie gewinnen und zeigen, dass sie die Besten sind."

© getty FC Bayern - News: Robert Lewandowski trägt FCB im Herzen Was seine Zeit in München generell angeht, sagte Robert Lewandowski am Rande der Laureus-Gala in Paris, dass er sich daran noch lange mit Freuden erinnern werde. "Alles, was ich bei Bayern München erlebt und erreicht habe, bleibt in meinem Herzen. Ich werde immer dankbar sein. Bayern München, die Stadt München und auch Deutschland bleiben in mir, denn ich war zwölf Jahre in Deutschland, acht Jahre davon in München und habe dort viel erlebt und gewonnen. Das kann man nicht vergessen", sagte Lewandowski. Wenn es allerdings im kommenden Jahr wie 2022 nochmal zu einem Duell mit den Münchnern in der Gruppenphase der Champions League kommen sollte, wäre er zuversichtlicher als bei den zwei Pleiten damals: "Damals war es noch zu früh und für mich war es emotional eine Herausforderung gegen Bayern zu spielen. Aber jetzt nach den zwei Spielen wäre es vermutlich etwas einfacher."

© getty FC Bayern - News: Nur FCB hat laut Lothar Matthäus richtig Druck Der deutsche Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht im Titelkampf der Bundesliga nur Bayern München mental gefordert. Er müsse sagen, schrieb der 62-Jährige in seiner Sky-Kolumne, "dass für mich einzig und allein der FC Bayern richtigen Druck hat. Denn nur sie müssen Deutscher Meister werden und nicht Borussia Dortmund." Drei Spieltage vor Schluss führt der FC Bayern die Tabelle mit einem Punkt Vorsprung vor dem BVB an. Bei den Münchnern werde "die ohnehin große Unruhe noch viel größer werden, wenn sie nicht Meister werden", schrieb Matthäus: "Bei Dortmund wird das nicht der Fall sein." Beim Auswärtssieg in Bremen (2:1) habe der Rekordmeister "wieder nicht geglänzt und sich spielerisch sehr schwer getan. Es ist wie schon die ganze Zeit ziemlich wacklig, was sie auf dem Rasen bieten", schrieb der frühere Bayern-Star weiter. Im Weserstadion hatte Trainer Thomas Tuchel erneut auf Thomas Müller in der Startelf verzichtet. Dass der Routinier aber deshalb schlechte Stimmung verbreitet, schließt Matthäus aus. Müller werde "bis zum Ende der Saison keine negativen Aussagen tätigen", meint der Weltfußballer von 1991. "Er will deutscher Meister werden und weiß, dass es nach den unendlich vielen negativen Themen nicht noch mehr Unruhe braucht", schrieb Matthäus und führte aus: "Dafür ist er viel zu intelligent. Hinzu kommt, dass kein Spieler diesen Klub so liebt wie er, und deshalb wird er auch in seiner jetzigen Rolle alles für die Schale tun."

© getty FC Bayern - News: Transfer von Victor Osimhen laut Michael Reschke unvorstellbar Der ehemalige Technische Direktor des Rekordmeisters Bayern München, Michael Reschke, kann sich einen Transfer von Frankfurts Vizeweltmeister Randal Kolo Muani zum Tabellenführer sehr gut vorstellen. "Dass er einen extrem hohen Transferwert hat, steht außer Frage. Er würde Bayern weiterhelfen. Wenn sie ihn in dieser Saison schon gehabt hätten, würde die Meisterschaftsfrage ein paar Fragezeichen weniger beinhalten", sagte der 65-Jährige in der "ran Bundesliga Webshow". Allerdings sieht der langjährige Scouting-Experte von Bayer Leverkusen noch Qualitätsunterschiede zwischen Kolo Muani und anderen Top-Torjägern in europäischen Ligen. Kolo Muani habe "noch nicht die Qualität von Harry Kane oder Victor Osimhen. Das sind Spieler, die noch deutlich eine Stufe höher einzuordnen sind. Sie gehören zu den vier, fünf besten Stürmern der Welt." Reschke kann sich allerdings den Ex-Wolfsburger Osimhen "in keinster Weise in München vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Bayern München das wirtschaftlich gestemmt bekommt. Es geht ja nicht nur um die Ablöse, sondern du musst ja ein mächtiges Gehalt stemmen", so Reschke. Über fünf Jahre komme ein Paket um die 250 Millionen Euro zusammen. "Es würde mich überraschen, wenn der Klub in dieser Größenordnung denkt", betonte der jetzige Spielerberater und ehemalige Sportvorstand des VfB Stuttgart. Laut Reschke sei Vorstandschef Oliver Kahn "nicht der, der besonders in die Mannschaft hineinwirkt. Er hat eine andere Position. Bezüglich Hasan Salihamidzic muss ich sagen, dass ich fest davon überzeugt bin, dass die Transferpolitik richtig war." Er könne viele Entscheidungen in den vergangenen Jahren komplett nachvollziehen. Reschke: "Auch Spieler vom FC Bayern München sind nur Menschen. Im Moment haben sie relativ viele, die mit sich selbst große Probleme haben und ihre normalen Leistungen nicht bringen. Das ist etwas, was passieren kann."