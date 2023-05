FC Cheslea: Scouts angeblich "nicht beeindruckt" von Napolis Victor Osimhen

Die Scouts des FC Chelsea haben am Sonntag Napolis Victor Osimhen bei der 0:2-Niederlage seines Klubs gegen Monza in der Serie A angeblich beobachtet - und waren laut Il Mattino "nicht beeindruckt" vom Nigerianer.

Osimhen wird mit einem Wechsel zu einem europäischen Top-Klub in Verbindung gebracht. So sollen nicht nur die Blues am Stürmer dran sein, sondern auch der FC Bayern München, Newcastle, Paris Saint-Germain und Real Madrid Interesse am 24-Jährigen haben.

Angeblich ist Manchester United allerdings der Top-Kandidat auf die Osimhen-Verpflichtung. Die Verantwortlichen der Red Devils sollen sich bereits mit Napoli-Präsident Aurelio de Laurentiis unterhalten haben, eine Einigung gab es jedoch noch nicht.

Osimhen führt die Torjägerliste der Serie A an. Er hat in 29 Spielen für Napoli 23 Treffer erzielt und beim überraschenden Gewinn des Meistertitels eine entscheidende Rolle gespielt.