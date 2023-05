FC Bayern München, News und Gerüchte: FC Arsenal will wohl João Cancelo verpflichten

Mit dem FC Arsenal ist angeblich ein weiterer Klub an João Cancelo interessiert. Nestory Irankunda könnte im Ausland geparkt werden. Und: Darf Thomas Müller auch gegen den FC Schalke 04 nicht von Beginn an ran? Hier gibt es News und Gerüchte zum FC Bayern.

© getty FC Bayern, Gerücht: Arsenal ist scharf auf João Cancelo Ein weiterer namhafter Interessent an Bayern-Verteidiger João Cancelo taucht auf. 90min berichtet, auch der FC Arsenal wolle den vielseitigen Defensivspieler zur kommenden Saison verpflichten. Gunners-Coach Mikel Arteta arbeitete bei ManCity kurz mit Cancelo zusammen und laut des Berichts sei der Teammanager überzeugt davon, dass der portugiesische Nationalspieler gut in seine Formation passt. Cancelo ist aktuell von Manchester City an den FC Bayern ausgeliehen. Die Münchener haben für den Sommer eine Kaufoption, die bei 70 Millionen Euro liegt. Es gilt als unwahrscheinlich, dass diese gezogen wird. Falls sich die Bayern-Verantwortlichen dazu entscheiden, den 28-Jährigen fest zu verpflichten, wird sicherlich nachverhandelt. Auch der FC Barcelona und Real Madrid sollen Interesse an ihm zeigen. Cancelo wäre nicht der einzige ehemalige City-Außenverteidiger bei Arsenal: Der Tabellenzweite der Premier League verpflichtete vor dieser Spielzeit bereits Cancelos Ex-Mannschaftskameraden Aleksandr Zinchenko.

© getty FC Bayern, Gerücht: Nestory Irankunda könnte in der MLS geparkt werden Beim Feilschen um die Zukunft des australischen Talents Nestory Irankunda tut sich eine neue Option auf. Der FC Bayern möchte den 17-Jährigen von Adelaide United gerne verpflichten, anschließend galt bisher eine direkte Ausleihe zu seinem aktuellen Klub als wahrscheinlichstes Szenario. Laut Sport1 könnte der Flügelflitzer aber auch sofort bei einem anderen Verein geparkt werden, um Spielpraxis auf etwas höherem Niveau zu sammeln. MLS-Klub Los Angeles FC wird dabei genannt. Zu den Kaliforniern pflegen die Münchner als Kooperationsklub gute Beziehungen. Vor einigen Tagen hatte beIN Sports Australia berichtet, Bayern werde Irankunda "für eine erhebliche Summe" verpflichten. Der Rechtsaußen, der zum erweiterten Kreis der australischen A-Nationalmannschaft zählt, absolvierte für Adelaide in der laufenden Saison 20 Partien in der A-League. Dabei erzielte er fünf Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor.

© imago images FC Bayern, Gerücht: Yusuf Kabadayi könnte zum Schnäppchenpreis gehen Dem FC Bayern droht offenbar der Abgang von Talent Yusuf Kabadayi. Wie Bild-Reporter Tobias Altschäffl im Podcast 'Bayern Insider' berichtet, enthält der bis 2024 laufende Vertrag des 19-jährigen Offensivspielers eine Ausstiegsklausel, die er im Sommer ziehen könnte. Demnach kann Kabadayi die Münchner für einen mittleren sechsstelligen Betrag verlassen, sollte er in der laufenden Saison nicht mindestens dreimal bei den Profis eingesetzt werden. Bislang steht der Deutsche allerdings bei null Einsätzen. Nach Informationen von SPOX und GOAL stand bislang lediglich ein Leihgeschäft zur Debatte. Kabadayi kam in der laufenden Saison in 17 Pflichtspielen für die zweite Mannschaft in der Regionalliga Bayern zum Einsatz. Dabei erzielte er acht Tore.

© getty FC Bayern, Gerücht: Julian Nagelsmann bei Tottenham Hotspur kein Thema mehr Entgegen der bisherigen Gerüchte in diese Richtung wird Julian Nagelsmann offenbar nicht Trainer der Tottenham Hotspur. Mehrere Medien, darunter Sky Sports und Transferexperte Fabrizio Romano, berichten, dass Ex-Bayern-Trainer Julian Nagelsmann nun doch kein Thema bei Tottenham Hotspur ist. Demnach werde es keine weiteren Verhandlungen mit Nagelsmann geben. Und laut Sky Sports hat es bislang auch kein Treffen mit dem Deutschen gegeben. Mehr noch: Nagelsmann selbst soll nur an diesem Amt interessiert gewesen sein, wenn ein neuer Sportdirektor käme, der seine Ideen unterstütze. Der derzeitige Sportdirektor des Klubs, Fabio Paratici, wurde erst im Januar für 30 Monate für seine Rolle im Finanzskandal bei Juventus gesperrt. Ein Nachfolger steht noch nicht fest. Hier geht es zur ausführlichen News.

© imago images FC Bayern, News: FCB-Frauen holen "Big Points" im Titelkampf Nationalstürmerin Lea Schüller vom FC Bayern glaubt nach den "Big Points" im Spitzenspiel gegen die TSG Hoffenheim an den Triumph im engen Meister-Rennen. "Ich glaube, das lassen wir uns jetzt nicht mehr nehmen", sagte die Matchwinnerin nach dem 1:0 (1:0)-Heimerfolg der Tabellenführerinnen am Freitagabend gegen den Bundesliga-Vierten. Das enge Spiel habe sie zwar "die letzten fünf Minuten schon zittern" lassen, dennoch habe am Ende das bessere Team gewonnen: "Und das ist das, was zählt." Trainer Alexander Straus bemängelte zwar die fehlende Effizienz, stellte angesichts der anhaltenden Personalprobleme aber fest: "Die Erleichterung über den Sieg ist natürlich groß. Ich bin stolz darauf, was das Team geleistet hat." Der viermalige Meister München hat durch den 15. Liga-Sieg nacheinander vier Punkte Vorsprung auf den Verfolger VfL Wolfsburg. Die Titelverteidigerinnen können am Sonntag beim Tabellendritten Eintracht Frankfurt nachziehen. Die Bayern treten noch bei Bayer Leverkusen an und empfangen Schlusslicht Turbine Potsdam. Schüller hatte die Münchnerinnen mit ihrem Kopfballtor (26.) nach einer Ecke von Klara Bühl jubeln lassen. Es war der zwölfte Saisontreffer für die Torjägerin, angeführt wird die Wertung von DFB-Kapitänin Alexandra Popp (VfL Wolfsburg) mit 15 Toren.