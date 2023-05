FC Bayern München, News und Gerüchte: Hasan Salihamidzic spricht über die Zukunft von João Cancelo und Noussair Mazraoui

Hasan Salihamidzic hat sich zur Zukunft von gleich mehreren Spielern des FC Bayern München geäußert. Dem FC Augsburg winkt ein "Bierzug", zudem gibt es ein Update bei Manuel Neuer. Und natürlich dreht sich wieder alles um Thomas Müller. Alle News und Gerüchte rund um den FCB.

Mazraoui hatte sich vor wenigen Wochen noch über seine geringe Spielpraxis beschwert , stand gegen Schalke aber zum wiederholten Male in der Startelf.

Über eine mögliche feste Verpflichtung von Cancelo, für den mit Manchester City dem Vernehmen nach eine Kaufoption in Höhe von 70 Millionen Euro ausgehandelt wurde, habe es noch "keine Gespräche" gegeben, erklärte Salihamidzic. Erst nach der Saison soll eine Entscheidung gefällt werden.

© getty

FC Bayern, News: Herbert Hainer lobt Thomas Müller als "unverzichtbar"

Thomas Müller stand beim 6:0 gegen Schalke 04 erstmals seit einigen Spielen wieder in der Startelf - und rechtfertige das Vertrauen prompt mit dem frühen Führungstor. "Das war wie ein Dosenöffner", lobte Präsident Herbert Hainer anschließend. "Da sieht man, dass der Thomas unverzichtbar ist."

Darauf angesprochen, stimmte Trainer Thomas Tuchel zu: "Wenn der Präsident das sagt, dann widerspricht der Trainer nicht."

Tuchel lieferte zudem Hintergrundinfos zu Müllers Situation: "Zu der ganzen Geschichte gehört, dass Thomas in den letzten Wochen auch Wehwehchen mitgeschleppt hat, nie völlig frei war in seinen Bewegungen, nie völlig schmerzfrei war." Nach einer Trainingspause sei der Offensivmann dann "ein bisschen später in die Trainingswoche gestartet und habe anschließend total frisch und heiß gewirkt".