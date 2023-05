FC Bayern, News und Gerüchte: Aussprache zwischen Kahn, Salihamidzic und Müller?

Beim FC Bayern hat angeblich ein Treffen zwischen Oliver Kahn, Hasan Salihamidzic und Thomas Müller stattgefunden. Lothar Matthäus hadert mit der Situation der FCB-Legende. Und: Michael Rummenigge erwartet einen "Riesenumbruch". Hier gibt es News und Gerüchte zum FCB.

"Das wird nicht passieren", hatte Kahn bereits am Mittwoch in der Sport Bild auf einen möglichen Müller-Abschied angesprochen gesagt. Alles andere würde er "ihm mit aller Deutlichkeit ausreden. Thomas ist fit, nie verletzt und unheimlich charakterstark. Er ist für das ganze Gebilde unheimlich wichtig. Ich bin mir sicher: Thomas wird noch sehr viele Spiele für uns machen."

Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic haben sich angeblich am Donnerstag an der Säbener Straße mit Thomas Müller "zu einer Aussprache" getroffen. Das berichtet die Bild . Bereits in den Tagen zuvor hätte sich die FCB-Führung beim 33-Jährigen gemeldet.

FC Bayern, News: Matthäus hadert mit Müllers Situation

Lothar Matthäus hat sich jedenfalls gegen einen Abschied von Thomas Müller ausgesprochen. "Mir wäre es als ehemaliger Bayern-Spieler am liebsten, wenn er seine Karriere beim FC Bayern beenden würde", sagte der 62-Jährige bei RTL.

"Aber natürlich will er spielen. Er weiß, dass er noch einige Jahre spielen kann. Am liebsten würde er beim FC Bayern spielen, von Anfang an. Er kann es wahrscheinlich nicht mehr hören, dass es keine Müller-Spiele sind. Das will man gar nicht hören. Das tut einem ja weh", meinte der Rekordnationalspieler weiter und spielte damit auf einige Äußerungen von Tuchel an.

In den vergangenen sechs Pflichtspielen stand Müller nur zweimal in der Startelf, auch beim 2:1-Sieg gegen Werder Bremen am Samstag saß er zunächst nur auf der Bank. Insgesamt kommt die Bayern-Legende in der laufenden Saison auf 37 Einsätze, in denen er sieben Tore und elf Assists verbuchte.

Matthäus wundert sich, warum Tuchel nicht mehr auf Müller setzt: "Gerade in so einer Situation wäre Müller der Richtige, der die Mannschaft antreibt, der sie organisiert, der diese positive Energie hat. Deswegen glaube ich schon, dass man nach dem letzten Punktspiel der Saison offen miteinander sprechen muss und Thomas Müller seine Zukunft aufzeigt."