FC Bayern München hat Amine Adli wohl weiterhin im Auge

Der FC Bayern München hat Offensivspieler Amine Adli von Bayer Leverkusen wohl immer noch ganz genau im Auge. Wie L'Equipe berichtet, verfolgt der deutsche Rekordmeister Adlis Situation und Entwicklung bei der Werkself weiterhin.

Demnach soll sich neben dem FCB vor allem auch die AC Milan mit dem 23-jährigen Franzosen beschäftigen, der in Leverkusen noch bis 2026 unter Vertrag steht.

Bevor Adli zu Bayer wechselte, waren im Sommer 2021 auch die Münchener an ihm interessiert. "Es ist nicht einfach, Nein zu Bayern München zu sagen", erklärte der französische U21-Nationalspieler später bei Sport1. Die bessere Aussicht auf Spielzeit habe letztlich den Ausschlag für Leverkusen gegeben, führte er aus.

Adli war 2021 für 7,5 Millionen Euro vom FC Toulouse nach Leverkusen gewechselt.

Nach einer ordentlichen ersten Saison hat er in der laufenden Spielzeit noch einmal einen Schritt nach vorne gemacht und sich zu einem absoluten Leistungsträger im Team von Trainer Xabi Alonso entwickelt. Bisher gelangen Adli in dieser Saison sechs Tore und sechs Vorlagen in 33 Pflichtspielen.