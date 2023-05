FC Bayern München: Thomas Müller reagiert auf Gerüchte über FCB-Abschied

Thomas Müller hat auf seinem Instagram-Profil auf die Gerüchte reagiert, wonach er einen Abschied vom FC Bayern München in Erwägung ziehen würde.

"Wenn du Zeitung lesen könntest King D'avie (sic!)", schrieb der Nationalspieler unter ein Bild mit seinem Pferd.

Außerdem fügte er vielsagende Hashtags hinzu, die ein Dementi vermuten lassen: "Jetzt wird's dann langsam wild", "voller Fokus auf die Schale" und "nur der FCB".

Die Sport Bild hatte am Dienstagabend berichtet, dass Müller aufgrund seiner geringen Einsatzzeiten unter Thomas Tuchel in den vergangenen Wochen über einen Wechsel nachdenken würde.

Demnach würde der 33-Jährige, dessen Vertrag in München noch bis 2024 läuft, in seinen letzten Jahren bis zum Karriereende gerne noch eine wichtige Rolle in einem Team einnehmen und um Titel mitspielen.

Angeblich soll Müller auch einen Bundesliga-internen Wechsel nicht ausschließen. Zudem gäbe es Angebote aus den USA und Saudi-Arabien.

Thomas Müller: Auch Vertragsverlängerung wohl möglich

In der gleichen Ausgabe der Sport Bild schob Vorstandschef einem Wechsel Müllers im Sommer bereits einen Riegel vor. "Das wird nicht passieren", erklärte er. Einem Abgang würde er "ihm mit aller Deutlichkeit ausreden. Thomas ist fit, nie verletzt und unheimlich charakterstark. Er ist für das ganze Gebilde unheimlich wichtig. Ich bin mir sicher: Thomas wird noch sehr viele Spiele für uns machen."

In den vergangenen sechs Pflichtspielen stand Müller nur zweimal in der Startelf, auch beim 2:1-Sieg gegen Werder Bremen am Samstag saß er zunächst nur auf der Bank. Über die Situation hat er sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge aber noch nicht bei Tuchel beklagt.

Laut Sport1 ist sogar eine Vertragsverlängerung nicht ausgeschlossen, sollte Müller mit guten Leistungen überzeugen - und das obwohl es Gedankenspiele beim FC Bayern geben soll, dass Florian Wirtz für den Sommer 2024 zum Transferziel wird.