FC Bayern München, News und Gerüchte: Joshua Kimmich offenbar im Visier von Topklub - Gedankenspiele mit Florian Wirtz?

Joshua Kimmich ist offenbar im Visier eines Topklubs. Angeblich gibt es Gedankenspiele wegen einer Verpflichtung von Florian Wirtz und die mögliche Meisterfeier des FC Bayern München würde sich verschieben. Alle News und Gerüchte rund um den FCB.

Da Wirtz in jedem Fall noch ein Jahr in Leverkusen spielen wolle und die Münchner für den kommenden Sommer andere Prioritäten auf dem Transfermarkt haben, wird ein Wechsel nicht vor 2024 zustandekommen. Dann läuft auch der Vertrag von Thomas Müller aus.

Dafür sprechen würde, dass in Dominique Wolff zuletzt einer der Entdecker des Jung-Nationalspielers für die Scouting-Abteilung verpflichtet wurde. Der langjährige "Manager Players & Scouting" von adidas tritt sein Amt am 1. Juli an.

© getty

FC Bayern, News: Meisterfeier würde sich verschieben

Sollte sich der FC Bayern München im Kampf um die Meisterschale gegen Borussia Dortmund durchsetzen, würde die traditionelle Feier auf dem Rathausbalkon zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt stattfinden.

Der Termin ist für den 28. Mai, einen Tag nach dem letzten Spieltag, auf 17.30 Uhr angesetzt. In der Vergangenheit hatte der FCB sich den Fans spätestens am frühen Nachmittag gezeigt.

Allerdings wird an diesem Tag um 14 Uhr auch die Meisterschaft bei den Frauen entschieden (letzter Spieltag gegen Potsdam), weshalb die Männer abwarten, um dann eventuell gemeinsam zu feiern.

"Stand jetzt sind die Herren und die Frauen jeweils auf Platz 1. Das letzte Spiel der Bayern-Frauen findet am Sonntag um 14 Uhr am Bayern-Campus statt. Sie könnten also an diesem Tag Meister werden - dann dürften sie natürlich auch auf dem Rathausbalkon feiern", erklärte Stadtsprecher Matthias Kristlbauer.

Ob dann beide Teams gemeinsam auf dem Balkon stehen, bleibt abzuwarten. "Wie das im Detail aussehen wird, ist noch unklar", so Kristlbauer.

FC Bayern München vs. BVB: Das Restprogramm in der Bundesliga