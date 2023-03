Hasan Salihamidzic hat durchblicken lassen, dass Neuzugang João Cancelo zuletzt nicht den besten Eindruck hinterlassen hat. Thomas Müller lobt nach dem Einzug ins Viertelfinale Lionel Messi. Hier gibt es News und Gerüchte zum FC Bayern.

Jedoch hatte er auch Lob für Messi und einen Seitenhieb für Journalisten übrig: "Es ist aber schwer, dazu was zu sagen. Meinen größten Respekt vor Messis Leistung bei der Weltmeisterschaft im Dezember. Diese individuelle Leistung, natürlich unterstützt von seinen Kollegen, war Wahnsinn. Er hat die ganze Truppe getragen mit seinen Aktionen und seinem Einsatz. Ich glaube, dass es nicht so leicht ist, für eine Mannschaft wie Paris zu spielen. Es ist schwierig, dass man da eine richtig gute Teambalance hinbekommt. Individualisten helfen dir sicherlich, gewisse Spiele zu gewinnen, aber es birgt natürlich auch immer Zündstoff. Quasi ein Paradies für Euch. Da könnt Ihr beim ChatBot dann Eure Artikel rauslassen."

Was die Zukunft von PSG angeht, wurde der 24-Jährige deutlich: "Wir werden uns hinterfragen und dann in den Alltag zurückkehren. Wir müssen nach vorne schauen." Seine eigene Zukunft ließ er derweil offen: "Da bin ich entspannt. Für mich zählt in dieser Saison nur noch die Meisterschaft. Dann werden wir sehen."

PSG-Superstar Kylian Mbappé sagte nach dem Aus der Pariser in München: "Wir haben gegen eine großartige Mannschaft verloren, die den Wettbewerb gewinnen kann."

© getty

FC Bayern - News: Präsident Herbert Hainer sieht "alle Chancen" für FCB

In der berauschenden Champions-League-Nacht mit dem magischen Triumph über PSG reiften beim FC Bayern zarte Titelträume. "Ich habe immer gesagt, dass wir eine exzellente Mannschaft haben, die mit jeder Mannschaft in Europa mithalten kann", sagte Präsident Herbert Hainer und fügte selbstbewusst an: "Wir haben alle Chancen, ich sehe keinen, der stärker ist als wir."

Thomas Müller schlug in eine ähnliche Kerbe: "Wir haben von acht CL-Spielen alle gewonnen. Und das gegen keine Laufkundschaft: Barcelona, Inter Mailand und Paris. Die Statistik spricht für seine These." Er warnte jedoch auch: "Sie wird uns weder bei der Auslosung noch in der nächsten Runde helfen."

Mittelfeldspieler Leon Goretzka sah sich nach dem beeindruckenden 2:0 (1:0) im Achtelfinal-Rückspiel sogar "ein bisschen an die Zeit unter Hansi erinnert", als 2020 mit Trainer Flick sogar alle sechs möglichen Titel gewonnen wurden. Vor allem wegen des Zusammenhalts auf dem Platz: "Wenn du ausgespielt wurdest, war sofort der nächste da." Hainers These, sagte der Nationalspieler, "würde ich unterschreiben, wenn wir so spielen".