FC Bayern München, News und Gerüchte: Ungewöhnliches PSG-Verhalten vor Spiel in München

Paris Saint-Germain ist ungewöhnlicherweise schon zwei Tage vor dem Champions-League-Spiel gegen den FC Bayern in München angekommen. Auch Mario Basler kritisiert die beiden außer Form geratenen Nationalspieler Serge Gnabry und Leroy Sané. Ehrenpräsident Uli Hoeneß hält nichts von einer möglichen Verpflichtung von Tottenham Hotspurs Harry Kane. Hier gibt es News und Gerüchte zum FCB.

FC Bayern: PSG schon am Montag in München gelandet

Paris Saint-Germain ist ungewöhnlicherweise schon zwei Tage vor dem Champions-League-Spiel gegen den FC Bayern in München angekommen. Normalerweise pflegen Klubs erst am Tag vor der Partie in die jeweilige Stadt zu reisen. Hintergrund dürften Streiks gegen eine geplante Rentenreform in Frankreich am 7. und 8. März sein, weshalb speziell in Paris mit Ausfällen im Nah- und Fernverkehr gerechnet wird.

Untergebracht ist die Mannschaft im Hilton am Tucherpark. Bei ihrer Ankunft am Montagabend wurden die PSG-Spieler laut Bild von etwa 150 Fans erwartet, Autogramme oder Fotos hätte es keine gegeben. Anpfiff ist am Mittwoch um 21 Uhr in der Allianz Arena. Das Hinspiel vor drei Wochen gewann der FC Bayern mit 1:0