Pressestimmen zu Julian Nagelsmanns Entlassung beim FC Bayern: "Nicht umsonst der FC Hollywood"

Der FC Bayern trennt sich aus heiterem Himmel von Julian Nagelsmann, für einen erfolgreichen Saison-Endspurt soll nun Thomas Tuchel sorgen. So reagiert die Presse.

Nicht alle haben Verständnis für die Entscheidung der Bayern , aber es gibt auch Kritik an Julian Nagelsmann. Hier gibt es die nationalen und internationalen Pressestimmen.

England

Sun: "Unglaubliche Wendung. Zu Beginn der Woche deutete Nagelsmann auf interne Probleme hin, nachdem seine Taktik veröffentlicht worden war."

Daily Mail: "Wenn Nagelsmann entlassen wird und der unter Druck stehende Tottenham-Teammanager Antonio Conte ebenfalls vom Verein aus Nord-London gefeuert wird, könnte Nagelsmann ein Anwärter bei den Spurs sein."

The Guardian: "Der FC Bayern München entlässt Julian Nagelsmann und bereitet die Verpflichtung von Thomas Tuchel vor. Die deutschen Giganten handeln nach der Niederlage am Wochenende in Leverkusen schnell."