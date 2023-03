FC Bayern München - Gerücht: Julian Nagelsmann vor dem Aus, Thomas Tuchel als Nachfolger?

Der FC Bayern München beschäftigt sich nach Informationen von SPOX und GOAL mit einer Entlassung von Trainer Julian Nagelsmann. Transferexperte Fabrizio Romano berichtete zuerst davon.

"Ja", bestätigte Nagelsmann dem kicker, ob er schon etwas von den Gerüchten bezüglich seiner Entlassung gehört hätte. "Nein, noch nicht", ergänzte er, ob er schon etwas von Vereinsseite gehört hätte.

Der deutsche Rekordmeister verlor nach dem 1:2 in Leverkusen am vergangenen Sonntag die Tabellenführung an Borussia Dortmund, es droht ein Verpassen der Meisterschaft. Anschließend hatte Sportvorstand Hasan Salihamidzic Alarm geschlagen und eine Mentalitäts-Debatte eröffnet.

Nach Informationen von SPOX und GOAL soll Bayern tatsächlich darüber nachdenken, Nagelsmann im Sommer auszutauschen. Thomas Tuchel wäre dann Favorit, allerdings ist der auch bei Real Madrid im Gespräch.

Trainer Nagelsmann stand aber auch schon davor immer wieder in der Kritik - zu schwankend sind die Leistungen in der aktuellen Saison.

Eine vorzeitige Trennung dürfte für die Bayern aber nicht günstig werden - so berichtete die Bild vergangenes Jahr, das nach dem Ende des zweites Vertragsjahres besondere Abfindungsregelungen gelten sollen. Je später eine Trennung erfolgt, desto geringer gestaltet sich die Summe.

Nachdem das zweite Vertragsjahr allerdings noch nicht abgelaufen ist, könnte Nagelsmann seine Abfindung wohl frei verhandeln. Und das könnte die Bayern angeblich 40 bis 50 Millionen Euro kosten.

Nagelsmann, der in München noch einen Vertrag bis 2026 besitzt und der teuerste Trainer der Welt ist, könnte laut Romano durch Thomas Tuchel ersetzt werden. Der 49-Jährige ist aktuell vereinslos und gilt nach Informationen von SPOX und GOALals Favorit auf den Trainerstuhl beim CL-Viertelfinalist, nachdem er auch in der Vergangenheit immer wieder mal als potenzieller Bayern-Coach gehandelt wurde. Allerdings zeigt auch Real Madrid Interesse an einer Verpflichtung.

