FC Bayern München - Netzreaktionen zur Entlassung von Julian Nagelsmann: "Seit Jahren einer der dümmsten Vereine der Liga"

Der FC Bayern München hat sich von Trainer Julian Nagelsmann getrennt. SPOX und GOAL wurden entsprechende Informationen bestätigt. Die Nachfolge von Nagelsmann soll Thomas Tuchel antreten.

© Twitter

Platz zwei in der Liga, Viertelfinale in der Champions League, Viertelfinale im DFB-Pokal: Also tatsächlich keine sportlichen Gründe?