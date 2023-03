FC Bayern München und seine Fanfreundschaften: Bei Schlägereien, Kongressen und Retterspielen

Die Ultras Schickeria vom FC Bayern München haben vor einigen Tagen eine Freundschaft mit Fans des italienischen FC Empoli verkündet. Mit welchen Klubs bestehen sonst noch Freundschaften - und wie kamen sie eigentlich zustande? Ein Überblick.

FC Empoli

Beim Serie-A-Spiel gegen den SSC Neapel Ende Februar hing erstmals die Zaunfahne der Schickeria München in Empolis Curva Maratona Emiliano del Rosso. "Wir freuen uns schon, die Empolesi bald zum Gegenbesuch in der Südkurve begrüßen zu dürfen", heißt es in einem Statement der Schickeria.

Kontakte zwischen den beiden Fanlagern bestehen bereits seit über acht Jahren. Damals besuchten fünf Empolesi ein Champions-League-Spiel des FC Bayern bei der AS Roma - und bejubelten gemeinsam mit den Münchnern einen 7:1-Sieg. Empoli ist eine Kleinstadt in der Nähe von Florenz (knapp 50.000 Einwohner), der Klub pendelte in den vergangenen Jahren zwischen der Serie A und B.