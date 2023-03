FC Bayern: Halil Altintop wird neuer Sportlicher Leiter am Campus

Der frühere Bundesliga-Profi Halil Altintop wird neuer Sportlicher Leiter am FC Bayern Campus. Der 40-Jährige tritt die Nachfolge von Holger Seitz an, der seit November 2022 erneut Trainer der FC Bayern Amateure ist.

"Wir haben großes Vertrauen in Halil Altintop. Er ist im dritten Jahr am Campus, er kennt den Klub, kennt die Abläufe und bringt die Erfahrung von mehr als 15 Jahren als Spieler im Profifußball mit. Halil wird den Campus in seiner Funktion weiter entwickeln", sagte der Münchner Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Der ehemalige türkische Nationalspieler Altintop sprach von einer "tollen Herausforderung". Zuletzt war er bei den Bayern Koordinator für Talente, die auf dem Sprung in die Profimannschaft sind. Zudem kümmerte er sich um die Leihspieler des Rekordmeisters.