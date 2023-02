FC Bayern München, News und Gerüchte: Leroy Sané sorgte wohl für Kopfschütteln - Mega-Preisschild für FCB-Star?

Leroy Sané sorgte bei den Bayern-Verantwortlichen offenbar für Kopfschütteln. Der FC Bayern hängt Kingsley Coman ein sehr hohes Preisschild um. Yann Sommer hat keine Angst vor den PSG-Superstars. Die News und Gerüchte zum FC Bayern.

FC Bayern, Gerücht: Leroy Sané sorgte wohl für Kopfschütteln

Leroy Sané hat beim 3:0-Sieg gegen den VfL Bochum offenbar für Kopfschütteln bei den Verantwortlichen des FC Bayern gesorgt. Das berichtet die Bild.

Der Nationalspieler hatte nach einem eher etwas unauffälligen, aber keineswegs schlechten Auftritt (SPOX-Note: 2,5) bei seiner Auswechslung in der 77. Minute den Platz verlassen und dabei frustriert gewirkt. Zudem ging er sofort in Richtung Kabinentrakt, den obligatorischen Handschlag mit Julian Nagelsmann gab es nicht - das war aber auch dem Umstand geschuldet, dass der FCB-Coach gerade anderweitig beschäftigt war und deshalb nicht von der Bank aufstand.

Der Frust-Abgang soll Oliver Kahn, Hasan Salihamidzic und Co. dem Bericht zufolge sauer aufgestoßen sein. Dabei kann Sané mit zwei Toren aus den ersten sechs Partien des Jahres auf eine durchaus solide Bilanz zurückblicken. Für die Partie gegen Paris Saint-Germain am Dienstag dürfte er wohl in der Startaufstellung gesetzt sein.