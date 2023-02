FC Bayern, News und Gerüchte - Schweizer Torwarttrainer: "Muss nicht der Kumpel meines Torwarts sein"

Yann Sommers Torwarttrainer bei der Nati sieht das Verhältnis zu Keepern eher nüchtern. Derweil ist ein Transfer eines Bundesliga-Stürmers nach München eher unwahrscheinlich. Die News und Gerüchte zum FC Bayern.

FC Bayern, News - Schweizer Torwarttrainer: "Muss nicht der Kumpel meines Torwarts sein"

Manuel Neuer sorgte für Aufsehen mit seinem Interview mit The Athletic und der SZ, in dem er erklärte, dass ihm die Entlassung von Torwarttrainer Toni Tapalovic beim FC Bayern das "Herz rausgerissen" habe. Der Torwarttrainer der Schweizer Nationalelf, Patrick Foletti, hält allerdings eine enge Freundschaft zwischen Torwarttrainer und Keeper für nicht ganz so wichtig.

In einem Interview mit der AZ sagte der Trainer von Yann Sommer in der "Nati": "Als junger Torwarttrainer hatte man immer das Gefühl, ich muss der beste Kumpel meines Torwarts sein, damit er überhaupt funktioniert." Mittlerweile habe ich eine andere Haltung. Heute muss ich nicht der beste Kumpel meines Torwarts sein."

Das sei allerdings auch vom jeweiligen Torhüter selbst abhängig: "Es gibt Torhüter, die diese Nähe brauchen. Dann gibt es aber auch gewisse Torhüter, die wollen gar keine große Nähe und geben im Training nichts von ihrem Privatleben preis."

Was sein Verhältnis zu Bayern-Neuzugang Yann Sommer betrifft, gab Foletti an: "Wir reden über alles."

Zudem äußerte sich Folletti zu Bayerns neuem Torwarttrainer Michael Rechner, den er bereits seit langer Zeit kennt und kam zu einem sachlichen Fazit, was diesen Job angeht: "Wenn du neu in einen Verein kommst, musst du so schnell wie möglich die Leute auf eine gute Art und Weise kennenlernen. Auf der anderen Seite hast du als Trainer natürlich auch deine Idee vom Training. Es braucht eine gewisse Kompromissbereitschaft. Am Ende des Tages bin ich als Torwarttrainer ein Dienstleister."