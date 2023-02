FC Bayern München, News und Gerüchte: Manuel Neuer gab Impuls für brisantes Interview - droht dem Kapitän eine Rekorstrafe?

Nach dem brisanten Interview von Bayern-Torhüter Manuel Neuer hat einer der Reporter über die Hintergründe des Gesprächs gesprochen. Die mögliche Strafe für den Kapitän könnte derweil sehr hoch ausfallen. Außerdem ist die Zukunft des Interims-Torwarttrainers geklärt. Für die Bayern-Frauen steht ein Topspiel an.

FC Bayern, News: Reporter spricht über Neuer-Interview

Raphael Honigstein führte für The Athletic das brisante Interview mit Manuel Neuer. Bei Sport1 hat er nun verraten, wie dieses zustande gekommen ist. Zwar könne er "natürlich nicht ins Detail gehen, es gibt so etwas wie eine journalistische Schweigepflicht in diesen Dingen. Aber ich glaube, jeder weiß, der sich da ein bisschen auskennt, dass so etwas nicht passiert, wenn man Manuel Neuer an der Säbener Straße auflauert."

Stattdessen sei der "Impuls schon von der Spielerseite" ausgegangen "und "man freut sich natürlich, wenn man dieses Signal bekommt". Nach dem Gespräch, bei dem auch SZ-Kollege Philipp Selldorf beteiligt war, sei Honigstein klar gewesen, "dass das für Echo sorgen wird", die Ausmaße jedoch nicht. So wurde vielerorts von einem Angriff auf die Bayern-Verantwortlichen gesprochen, "diesen Eindruck hatte ich nicht in dem Gespräch".

Honigstein zufolge wollte Neuer ausdrücken: "Hier ist etwas passiert, mit dem bin ich nicht einverstanden, wir haben intern natürlich darüber geredet, aber das reicht hier nicht, ich möchte das hier noch einmal sagen, weil es mir momentan nicht gut geht und weil ich das nicht gut finde." Auch sei das Interview nicht mit dem von Cristiano Ronaldo zu vergleichen, das vielmehr als "Attacken auf den ganzen Verein" zu werten sei. Im Falle von Neuer ginge es auch darum, "seinen Kumpel", Ex-Torwarttrainer Toni Tapalovic, zu verteidigen.

Neuer hatte dessen Entlassung als "das Krasseste, was ich in meiner Karriere erlebt habe", bezeichnet. Für ihn sei das "ein Schlag, als ich bereits am Boden lag" und eine "große Enttäuschung" gewesen. "Das hat mit dem Menschlichen zu tun, dem Umgang mit einem verdienten Mitarbeiter: Wir wollen als Bayern München anders - eine Familie - sein. Und dann passiert etwas, das ich so hier noch nicht erlebt habe. Das ist für alle schade."

Nach Bild-Infos gab es im Laufe der Woche eine Aussprache zwischen Neuer und Trainer Julian Nagelsmann. Dies war auch deshalb wichtig, weil Nagelsmanns Differenzen mit Tapalovic ein Hauptgrund für dessen Freistellung waren. Im Austausch zwischen Neuer und Nagelmann seien nun die Grundlagen geschaffen worden, um auch in Zukunft professionell zusammenzuarbeiten. Ein Gespräch mit Vorstandsboss Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic stehe hingegen noch aus und soll erst nach dem Champions-League-Spiel in Paris in der kommenden Woche stattfinden.