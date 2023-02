FC Bayern, News und Gerüchte: Präsident Herbert Hainer mit klarer Ansage im Meisterkampf

FCB-Präsident Herbert Hainer stimmt den deutschen Rekordmeister auf die kommenden Spiele im Titelrennen ein. Im Onlineshop des FC Bayern wird ein Retro-Jogginganzug für einen irren Preis angeboten. Alle News und Gerüchte rund um den FCB-findet Ihr hier.

© getty

FC Bayern, News: Hainer spricht Klartext nach Union-Sieg

Bayerns Präsident Herbert Hainer hat nach dem 3:0-Sieg der Münchner im Spitzenspiel gegen Union Berlin die Mannschaft gelobt. "Es war ein ganz dominante Leistung. Der Sieg hätte auch noch höher ausfallen können", sagte der 68-Jährige in der Mixed Zone nach der Partie.

Nach zuletzt schwächeren Leistungen hätten die Bayern endlich einmal wieder ihre PS auf den Platz gebracht, so Hainer weiter: "Dass wir eine super Mannschaft haben, wussten wir immer. Wir müssen das nur auf dem Platz zeigen. Dann sieht man, welches Potenzial wir wirklich haben. Was bei uns von der Bank kommt - da können sich andere Vereine die Finger abschlecken." Gegen Union schafften es unter anderem João Cancelo, Serge Gnabry und Leroy Sané nicht in die Startelf.

Hainer ist deshalb auch zuversichtlich, im Meisterschaftskampf und in der Champions League die kommenden Aufgaben zu meistern. "Wenn man eine Saison wie wir hat, dann gibt es immer Höhen und Tiefen. Das ist völlig normal. Aber ich bin zuversichtlich für das Spiel in Paris. Im Hinspiel hat die Mannschaft gezeigt, zu was sie im Stande ist", sagte der FCB-Präsident.