FC Bayern München - So läuft es bei den Leihspielern: Skandal-Tor, Bier-Stammtisch und vorzeitiger Abbruch

Der FC Bayern München hat aktuell fünf Profis verliehen. Wie läuft es für Marcel Sabitzer, Alexander Nübel, Malik Tillman, Bright Arrey-Mbi und Gabriel Vidovic?

Marcel Sabitzer (28, Manchester United)

Weil Christian Eriksen wegen einer Sprunggelenksverletzung wochenlang fehlt und Casemiro für seine Würgeattacke gegen Will Hughes von Crystal Palace eine Drei-Spiele-Sperre absitzen musste, wurde Marcel Sabitzer bei Manchester United sofort gebraucht. Seit seinem Leih-Wechsel am Deadline Day kam er bei jedem Premier-League-Spiel zum Einsatz, zuletzt stand er sogar dreimal in der Liga in der Startelf. Ungeschlagen. Beim Achtelfinal-Einzug in der Europa League am Donnerstag gab Sabitzer nicht zum Einsatz.

"Ich mag es hier, ich fühle mich hier wohl, ich mag die Mannschaft, ich mag den Verein und die Atmosphäre in Old Trafford", sagte Sabitzer dem Mirror. Einen Verbleib über den Sommer hinaus kann sich der 28-jährige Mittelfeldspieler aus Österreich dem Vernehmen nach gut vorstellen, laut ESPN strebt Trainer Erik ten Hag schon jetzt eine feste Verpflichtung an.

Sabitzers Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis 2025. In München dürfte es für ihn ab Sommer nicht leichter werden, auf Spielpraxis zu kommen: Zusätzlich zu den bestehenden Mittelfeld-Rivalen Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Ryan Gravenberch kommt auch noch Sabitzers Landsmann und Ex-Kollege Konrad Laimer von RB Leipzig,