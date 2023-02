Kingsley Coman beim FC Bayern München: Doppelt ein bisschen sehr wichtig

Sechs Scorerpunkte im Monat Februar: Kein Offensivspieler des FC Bayern München befindet sich aktuell in einer besseren Form als Kingsley Coman. Der 26-jährige Franzose profitiert von seiner Flexibilität und ist für die Mannschaft in doppelter Hinsicht ein bisschen sehr wichtig.

Für Kingsley Coman war das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain vor zwei Wochen eine Heimkehr: Geboren in Paris startete er seine Profikarriere einst bei PSG, der Durchbruch blieb ihm dort aber verwehrt. Als Führungsspieler des FC Bayern München kam das einst verschmähte Talent nun also zurück - und wurde als Gesprächspartner für die Pressekonferenz vor dem Spiel nominiert.

Beim FC Bayern gilt Coman als Sprecher der Franzosen-Fraktion, aktuell umfasst der Kader sieben französischsprachige Spieler. Vor allem ihre Interessen soll der 26-Jährige im fünfköpfigen Mannschaftsrat, dem ansonsten noch der aktuell verletzte Kapitän Manuel Neuer, Thomas Müller, Joshua Kimmich und Leon Goretzka angehören, vertreten.

Nach seiner Rolle in der Mannschaft gefragt, sagte Coman bei der Pressekonferenz in Paris auf Deutsch den wunderbaren Satz: "Ich bin im Mannschaftsrat, also bin ich ein bisschen wichtig."

Kingsley Coman: Formstärkster Offensivspieler des FC Bayern

Wichtig ist Coman aktuell aber nicht nur als Kommunikator, sondern vor allem auch als Fußballer. Coman ist der formstärkste und effektivste Offensivspieler des FC Bayern. Nach der PK erzielte er gegen PSG das entscheidende 1:0, genau wie schon 2020 im Champions-League-Finale.

Zuvor hatte er beim 4:2-Sieg gegen den VfL Wolfsburg eine schnelle 2:0-Führung herausgeschossen und auch beim 3:0-Sieg gegen den VfL Bochum getroffen. Bei der folgenden 2:3-Pleite gegen Borussia Mönchengladbach fehlte Coman wegen Wadenproblemen, ehe er beim Spitzenspiel gegen Union Berlin selbstverständlich in die Startelf zurückkehrte - und das Duell mit einem Assist und einem Tor früh zu Gunsten des FC Bayern entschied.

Erst schupfte er eine Flanke auf Eric Maxim Choupo-Motings Kopf, dann umkurvte er Union-Keeper Frederik Rönnow und schoss souverän ein. Zu seinen beiden Torbeteiligungen kamen noch zwei beachtliche Statistiken: Coman gewann jeden seiner Zweikämpfe und jedes seiner Dribblings.

FC Bayern: Julian Nagelsmann lobt Kingsley Coman

"Wenn er gesund ist, gehört er für mich zu den top zwei, drei Außenspielern der Welt", lobte Trainer Julian Nagelsmann. "Bei ihm geht es einfach nur darum, dass er fit ist und sich absolut fit fühlt, dass er auch ganz frei ist im Kopf." Wie es ihm aktuell so geht? "Ich fühle mich sehr gut", sagte der chronisch verletzungsanfällige Coman am Sonntag.

Das war über weite Strecken der bisherigen Saison nicht der Fall. In der Hinrunde musste Coman wegen zwei Rotsperren sowie eines Muskelfaserrisses immer wieder passen. Bei der WM war er in der französischen Nationalmannschaft nur Ersatz, zum Rückrundenstart in München ebenfalls. In der Offensive bekamen Serge Gnabry und Leroy Sané den Vorzug.

Dann aber kämpfte sich Coman in beachtlicher Manier zurück in die Mannschaft. Im Monat Februar gelangen ihm sechs Scorerpunkte und damit exakt gleich viele wie im gesamten Saisonverlauf bis dahin.

FC Bayern: Kingsley Coman überzeugt mit seiner Vielseitigkeit

Auf seinem Weg zurück in die Startelf kam Coman eine taktische Umstellung ganz gelegen: Seit der Verpflichtung von Joao Cancelo formiert Nagelsmann seine Mannschaft vermehrt mit einer Abwehr-Dreierkette. Für die in diesem System so wichtigen Außenpositionen kommt neben dem Neuzugang und Alphonso Davies vor allem Coman in Frage. "Er interpretiert die Rolle sehr, sehr gut", lobte Nagelsmann.

Gegen Union setzte der Trainer auf eine System-Mischform: Bei gegnerischem Ballbesitz (den es zugegebenermaßen kaum gab) agierte der FC Bayern im 4-2-3-1, bei eigenem im 3-1-4-2. Comans Vorteil ist seine Flexibilität. Er kann Schienenspieler und Außenstürmer, er kann links und rechts. Völlig egal, welche System-Option Nagelsmann für das Rückspiel gegen PSG nächste Woche Mittwoch wählt, Coman dürfte gesetzt sein.

Weil der Trainer kaum auf seine Schaltzentrale, bestehend aus Joshua Kimmich und Leon Goretzka, nicht auf Jamal Musialas Finesse und auch nicht auf Eric Maxim Choupo-Motings Wucht verzichten wird, bleibt in der Offensive somit nur mehr ein offener Platz.

In Frage kommen dafür neben dem gegen Union starken Thomas Müller noch die formsuchenden Gnabry und Sané. Sie sorgten zuletzt aber vor allem abseits des Platzes für Schlagzeilen: Gnabry mit seinem Paris-Trip, Sané mit wiederholten Unpünktlichkeiten. Außenseiterchancen hat Sadio Mané, der nach über dreimonatiger Verletzungspause gegen Union per Einwechslung sein Comeback gefeiert hat und auch beim anstehenden Bundesligaspiel gegen den VfB Stuttgart Spielpraxis sammeln könnte.

